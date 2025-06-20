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最美檢察官卸任倒數！告別檢座生涯「攜妻轉職曝下一步」

陳漢章將告別檢察官生涯，愛妻雪兒攜手陪伴他轉職。（組合照，翻攝自IG）陳漢章將告別檢察官生涯，愛妻雪兒攜手陪伴他轉職。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕任職於新北地檢署檢察官的陳漢章，已婚有老婆仍勇於做自己，時常分享扮成美女檢座穿搭累積不小名氣，因此擁有「最美檢察官」的美譽，豈料卻傳出他已遞交辭呈，預計只做到8月。如今，陳漢章的新辦公室正如火如荼裝修中，確定即將卸下檢察官職務。

陳漢章個人IG自介欄位低調證實轉職規劃，寫下「25年9月前仍職業要求無法配合任何商業合作」、「25年9月以後邀約、演講邀約請使用mail聯繫」，意味著將脫離公職進軍自由業；老婆雪兒也公開正如火如荼裝潢的新辦公室，透露這段期間除了面試新夥伴，也同步安排孩子的暑期活動，生活繁忙卻充滿動力。

雪兒公開丈夫陳漢章的新辦公室樣貌。（翻攝自IG）雪兒公開丈夫陳漢章的新辦公室樣貌。（翻攝自IG）

隨著辦公室裝修現場照曝光，雪兒打趣表示風格根本像電影《穿著Prada的惡魔》中米蘭達的辦公室，「龜毛講究的樂檢，一點也不隨便！」不過夫妻倆看到估價單時都傻眼，但也理解「法規與安全這種事情硬梆梆，沒得商量！」她形容未來的陳漢章搞不好會搖身變成「惡魔律師」，讓粉絲們都相當期待。

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