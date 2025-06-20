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娛樂 最新消息

自嘲「二度驗退」留遺憾 大鶴台版《屍速列車》扮兵補夢

潘親御在《閩江船事件》飾演軍隊菜鳥。（沉默老兵電影提供）（記者許世穎攝）潘親御在《閩江船事件》飾演軍隊菜鳥。（沉默老兵電影提供）（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北報導〕「大鶴」林鶴軒雖因病錯過兵役，卻在新銳導演游智傑的短片《閩江船事件》中，終於一圓軍人夢。笑說：「終於補上了這塊遺憾。」該片近來橫掃好評，不僅獲文策院原創獎，還入選梅里埃斯國際電影節聯合會奇幻影展。

導演游智傑（中）三年磨一劍打造《閩江船事件》。（沉默老兵電影提供）（記者許世穎攝）導演游智傑（中）三年磨一劍打造《閩江船事件》。（沉默老兵電影提供）（記者許世穎攝）

《閩江船事件》由游智傑執導，以「小島軍艦空間」加上「活屍入侵」為核心概念，融合軍事與驚悚元素，試圖拓展台灣類型電影的敘事邊界，宛如台版《屍速列車》。游智傑曾以《神明在看》獲肯定，這次首度挑戰活屍題材，花3年籌備，感性表示：「自己的作品能被致力推廣奇幻、驚悚、科幻的國際聯盟認可，真的非常開心。」

導演游智傑曾自願到馬祖服役，親身經歷軍中生活，也因此創作靈感源源不絕，「台灣拍類型片不易，我想拍出真正屬於台灣的活屍片，也希望藉由娛樂性包裹更深層的議題。」本片藉密閉軍事空間與活屍襲擊交織的張力，探討恐懼、權力與秩序崩解下的極端選擇。

演員方面，找來潘親御與大鶴主演。潘親御飾演剛下部隊的新兵，笑說想起當年從大學踏入軍旅的第一天，「進去第一天就有人在軍中裡面哭」。他也分享對鑑測、防毒面具等記憶猶新，自豪自己成績一直很不錯。

潘親御在《閩江船事件》飾演軍隊菜鳥。（沉默老兵電影提供）（記者許世穎攝）潘親御在《閩江船事件》飾演軍隊菜鳥。（沉默老兵電影提供）（記者許世穎攝）

大鶴則說一直堅信爸爸說的「當過兵才算是男孩到男人的分水嶺」，只可惜因為大學時過瘦導致氣胸的病史所以被驗退，因為這樣錯過了爸爸口中「成為男人」的必經之路，原本想要一圓夢想，去年曾大力爭取一檔關於軍人實景節目的錄製，「我也請當時的經紀人極力爭取上節目的機會，很可惜在篩選的時候還是被刷掉了」，讓大鶴慘遭「二度驗退」。如今終於演出軍人圓夢。

片中動作戲毫不馬虎。導演強調，全片所有動作場面皆無特技預設，完全實地套招、由「武影動作特技團隊」操刀。光是一場打戲就拍了8小時，他感謝所有演員與團隊的努力，「從文字轉成影像、再到演員的想像空間，全靠大家密集投入，才能順利完成拍攝。」目前《閩江船事件》同名長片版本亦已啟動籌備，有望將台灣原創驚悚片推向更高境界。

梅里埃斯國際電影節聯合會奇幻影展將於瑞士時間7月4日至12日舉行，並於12日頒獎。

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