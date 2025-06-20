李珠珢因穿起亞虎球衣被罵淚崩？韓YTR揭韓網反應：沒人知道這事

李珠珢日前淚灑球場掀起討論。（翻攝自IG、YT）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊女神李珠珢，日前因突然在應援場上爆哭，引起外界猜測，是因為李珠珢穿上前東家「起亞虎」球衣，遭到韓網球迷謾罵所致。對此，韓籍YouTuber「DenQ來了」揭露韓網真實反應。

DenQ揭露韓網反應。（翻攝自YT）

DenQ在影片中指出，李珠珢落淚事件在台灣掀起極大討論，但在韓國則沒有太多媒體或論壇關注，而是在他拍片的當下，才有一家韓媒報導此事，內容還是詳細引述台灣媒體的內容，隨後才在韓網掀起討論。

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DenQ接著分享韓國網友的留言反應，其中就有人困惑表示，「聽台灣朋友說，最近有起亞虎跟富邦悍將之間的啦啦隊交流賽，她順便穿了件別人送的紀念球衣，結果台灣的社群就有人說，韓國網友因此對她有意見，但奇怪的是…怎麼我們這邊完全沒人知道這件事啊？」此外，也有不少人認為李珠珢當時哭得很委屈，不像是因為睫毛倒插的小事哭泣。

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DenQ指出，雖然部分韓國網友對於李珠珢在台上落淚，認為相當不專業、沒有職業意識，但更多的人是對她表達關心。DenQ最後也不禁感嘆，其實每位站在舞台上的啦啦隊員，背後都默默承受著外界難以想像的疲憊與壓力，她們身邊環繞著攝影機，一舉一動都可能被放大檢視，「這樣的心理壓力，真的不小，希望李珠珢能快快好起來，繼續以自己的節奏閃閃發光」。

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