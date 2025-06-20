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大牙甩性騷低收入 隔2年重返八點檔「P圖現身」

大牙工作、生活逐漸回歸正軌。（資料照，記者潘少棠攝）大牙工作、生活逐漸回歸正軌。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈2023年6月指控陳建州性騷擾，至今快2年，4月底受訪時透露目前只有零星工作找上門，月收入僅1萬元，喊話想演八點檔，讓許多網友紛紛發文替她抱不平。如今「想演八點檔」這願望成真了，她將加入三立新八點檔《百味人生》，該劇昨舉行開鏡儀式，可惜大牙因早有工作，和開鏡擦肩而過，但她依舊開心說：「請原諒我用P的把自己融入大合照，能跟好朋友們一起工作真的太幸福了！」

大牙（左）因早有工作，和開鏡擦肩而過，但把自己P進合照。（翻攝自臉書）大牙（左）因早有工作，和開鏡擦肩而過，但把自己P進合照。（翻攝自臉書）

謝承均得知她回歸說「期待合作」，她回：「我也想叫你爸」，原來是謝承均這次一登場就有個年紀不小的女兒林萱瑜。雖然戲中是父女，但他與林萱瑜私下是好朋友，這回演父女也算是新挑戰，他笑說：「萱瑜現在一看到我就叫爸，我都開玩笑叫她閉嘴，說我不會輕易接受這個現實！」而林萱瑜也喊話大牙「到時見」，大牙則回：「我們休息室見！妳加油喔！」

大牙過去在八點檔演惡女令人印象深刻，包括《天之驕女》的「彭安琪，2023年《一家團圓》的「鄒彤彤」，戲裡甩巴掌、嗆聲台詞超拚，讓觀眾又氣又愛。

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