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娛樂 最新消息

馬天佑邀唱《什麼都不是》 羅時豐崩潰飆髒話

羅時豐與馬天佑接力唱《我們什麼都不是》，唱到忘詞直呼好不容易。（翻攝自臉書）羅時豐與馬天佑接力唱《我們什麼都不是》，唱到忘詞直呼好不容易。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕與張惠妹、周杰倫、蕭亞軒合作的香港新銳音樂人馬天佑跨海來台出輯，號召台灣與香港演藝圈及樂壇共160位代表性人物為自己主打歌《我們什麼都不是》接力翻唱並拍攝短影音宣傳，沒想到與「大牛」羅時豐合唱這首粵語情歌，竟讓台語歌王崩潰飆出「髒話」。

香港新銳音樂人馬天佑「人緣封頂」，為洗腦粵語新歌《我們什麼都不是》發起百位明星翻唱計畫，他足足花了兩個多月的時間去籌備及拍攝，香港邀到佘詩曼、蔡卓妍、梁漢文、陳曉東、蘇永康、盧巧音、李治廷、鍾舒祺等人。

温嵐（右）力挺造型師好友馬天佑發片。（記者潘少棠攝）温嵐（右）力挺造型師好友馬天佑發片。（記者潘少棠攝）

台灣繼邀金曲歌后魏如萱翻唱、天后蕭亞軒背書、羅志祥幫拍影片，還有金曲歌王林宥嘉、HUSH、金曲歌后孫盛希、温嵐等大牌為他翻唱新歌外，來台發片宣傳的他又「蒐集」到多位娛樂圈大咖獻聲，包括「封麥」多年的關穎竟「零包袱」穿浴袍入鏡獻聲、金曲台語歌王羅時豐開金口還學現賣唱粵語歌唱到忘我忘詞、愛紗改編唱成日文版及艾薇拍搞笑短片合唱等。

馬天佑出輯邀得魏如萱「幫腔」。（Fame Glory 提供）馬天佑出輯邀得魏如萱「幫腔」。（Fame Glory 提供）

馬天佑邀羅時豐合唱《我們什麼都不是》，一開始兩人深情接力，羅時豐的粵語表現能力與歌聲在線，沒想到金曲歌王因為不熟悉歌詞，唱到忘詞無奈飆出髒話，哭笑不得大呼「唉喲，好不容易啊」，讓大家笑翻天。

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