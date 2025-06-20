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娛樂 最新消息

在美國不能取的名字 志祺七七大喊「Santa Claus」

〔記者王靖惟／台北報導〕網紅志祺七七時常都會和朋友聊起趣味或時事新聞，日前他發布短影音與網友分享，他表示「在美國取名，這些名字是違法的」，他並舉例，在美國不能取名為「Santa Claus」（耶誕老人）。

網紅志祺七七日前與網友分享「在美國取名，這些名字是違法的」（翻攝自YT短影音）網紅志祺七七日前與網友分享「在美國取名，這些名字是違法的」（翻攝自YT短影音）

根據《NBC》報導，雖然美國高度保障取名字的自由與權利，但目前仍有11個名字被美國法院判定為非法。包含Adolf Hitler（希特勒）、Messiah（救世主），Santa Claus（耶誕老人）、King（國王）、Queen（女王）、Jesus Christ（耶穌基督）、Majesty（陛下），以及一些特殊符號例如III（三世）、＠（小老鼠符號）、1069（純數字）、以及Nutella（巧克力醬品牌），這些名字都涉及宗教、品牌名稱，或是歷史爭議，被明文禁止取用。

另外某些過於甜美的名字例如「Honey」、「Sweetie」、「Candy」、「Sugar」、「Baby」等等則必須避免，因為這些名字容易令人聯想起色情以及特種行業，或是誤認為特殊行業女性的藝名。

網友紛紛表示理解，指出「就像中文名也不會取名叫玉皇大帝、或是哪吒呀，這太冒犯神明了」、「一般取名也會避開重大罪犯的名字」、或是「不希望自己兒子的名字是巧克力品牌」、「身邊朋友取名叫做Candy的通常都很大隻。」

貝克漢的女兒名字叫做「Harper Seven Beckham」，被暱稱為小七。（法新社）貝克漢的女兒名字叫做「Harper Seven Beckham」，被暱稱為小七。（法新社）

志祺七七也舉例像是伊隆馬斯克兒子的名字「XÆ A-12 Musk」取名竟然過關，原來是因為他們後來登記，把符號改成英文字母了，無獨有偶，英國足球金童貝克漢的女兒哈柏，就因為名字叫做「Harper Seven Beckham」裡面有數字Seven，因而被暱稱為小七，但由於這類名字在英國不涉及違法，反而變成好記又好念的暱稱。

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