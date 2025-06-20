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娛樂 最新消息

饅頭媽店面再遭衝撞！她曝事前遭恐嚇 喊「吃不了委屈！」

〔記者胡御柔／台北報導〕網紅「饅頭媽」林榆芯近期因捲入感情風波備受關注，被指控在不知情狀況下，介入別人婚姻如今成為焦點。昨（19日）晚間，她位於台中南屯區的「饅自然」總店遭黑色賓士衝撞，現場一片凌亂，所幸無人受傷。警方獲報到場調查，目前嫌犯已逃逸，詳細案情仍待釐清。

相關新聞：半個月3起都跟她有關！網紅「饅頭媽」被恐嚇 總店被賓士車衝撞

饅頭媽限時動態。（翻攝IG）饅頭媽限時動態。（翻攝IG）

饅頭媽隨後在IG限時動態中發聲，表示於晚間7點接獲店長通知，得知總店遭人駕車衝撞，造成店外貨品散落一地。她強調目前人員皆平安，並語帶無奈地說：「至於是誰所為，我不願也不打算再多做揣測，只覺得滿心無奈與委屈。」

饅頭媽限時動態。（翻攝IG）饅頭媽限時動態。（翻攝IG）

令人關注的是，事發前她才在社群透露，獲不明人士用IG私訊恐嚇，未料當晚便發生毀損事件，外界質疑兩者是否有所關聯。最後，饅頭媽也在IG感性寫道：「我什麼苦都能吃，唯獨吃不了委屈。」疑似對近期接連不斷的騷擾與衝擊事件感到身心俱疲。

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