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中國女星怨「4個寥寥無幾的粉絲…」網酸「被你告沒的」。

〔記者王靖惟／台北報導〕48歲中國女星曾黎憑藉凍齡外型及精湛演技深受許多人喜愛，因在戲劇《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》中飾演趙露思母親，有著「最美媽媽」、「媽媽專業戶」之稱，然後近日曾黎心直口快惹怒粉絲，影片在網路上流傳。

中國「最美媽媽」曾黎被爆出嫌棄粉絲數量少，口出怨言。（翻攝自微博）中國「最美媽媽」曾黎被爆出嫌棄粉絲數量少，口出怨言。（翻攝自微博）

根據《ETtoday星光雲》報導指出，近日有段影片顯示，最美媽媽曾黎自保母車下車後，見到現場等待的粉絲，竟脫口「就這麼…四個…寥寥無幾的粉絲」，言論一出網路炸鍋，多數人認為她在嫌棄等待的粉絲數量少。立刻引發批評，也有人替她緩頰，認為這只是她與粉絲間的幽默互動，隨即她影片中他也叮嚀粉絲「多熱啊，快回去」，語氣中盡是關心。

日前曾黎曾鬧出倒賣粉絲禮物的爭議，粉絲表示曾在二手平台上看見自己送給曾黎的禮物被掛售，該帳號還有其他疑似是粉絲送的禮物，消息曝光後迅速登上微博熱搜，外界撻伐「粉絲的真心被掛到二手平台，這種處理方式令人寒心」，但事發後公司發現是一名工作人員私下擅自轉賣，已開處員工並報警，並強調曾黎對此並不知情，更具爭議的是，工作室還要求受害粉絲手寫道歉信，並以法律手段回應，輿論迅速反彈。

這次與粉絲的互動影片再次登上熱搜，也引來許多冷嘲熱諷的聲浪，更有人酸她粉絲剩沒幾個是因為「被你告沒的」。

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