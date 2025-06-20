李孝利親吐「不做試管嬰兒」！ 掀起網友正反交鋒

〔記者胡御柔／台北報導〕南韓天后李孝利與音樂人老公李尚順結婚逾十年，兩人曾表達渴望孩子的心願，卻至今仍未傳出懷孕喜訊。近日，李孝利幾年前在節目中談及「不考慮試管嬰兒」的發言再度被網友挖出，引發社群平台上兩極討論。

李孝利（左）與老公李尚順（右）。（翻攝自網路）

李孝利於2022年5月在綜藝節目《年糕店那哥哥》中擔任來賓，當時談到生育計畫時直言：「我不想做到去做試管嬰兒的程度，不想那麼迫切地依賴醫學的力量。如果能自然懷孕，我會非常感恩，也會好好撫養孩子長大。我身邊也有58歲才生第一胎的例子。」

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她也補充說，之所以渴望成為母親，是想體會「媽媽那種無私奉獻的心」，她坦言自己過去一直以自我為中心，想體驗為某個人奉獻一切、慢慢「消失自我」的過程。

李孝利關於「不想做試管嬰兒」的發言近日因網友翻出舊文再度被熱議，部分網友認為「她身為公眾人物，發言應更謹慎」，擔心此言論可能對正經歷人工生殖的家庭造成無形壓力。然而，也有不少人力挺李孝利，認為她僅是分享個人選擇，並未對試管嬰兒做出否定或批評。

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