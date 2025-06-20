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道歉信遭批「AI代筆」！周鶴年捲「性交易」風波 曝最慘下場

周鶴年（左）被爆和明日花綺羅有發生關係，但男方否認。（翻攝自X，合成圖）周鶴年（左）被爆和明日花綺羅有發生關係，但男方否認。（翻攝自X，合成圖）

胡御柔／核稿編輯

〔記者胡御柔／綜合報導〕南韓男團THE BOYZ前成員周鶴年近日捲入桃色風波，日本媒體拍到他與知名AV女優明日花綺羅深夜密會，甚至被南韓媒體爆出涉嫌買春，引發熱議。對此，周鶴年於18日透過社群平台上傳親筆手寫信否認性交易傳聞，強調「報導中提及的性交易或任何非法行為，完全不屬實」，並向粉絲致歉。

周鶴年在信中表示，5月30日凌晨確實參加了熟人舉辦的聚會，但強調自己未涉及任何違法行為。然而，粉絲對於這封手寫信並不買單，批評聲浪四起，有人指出：「有解釋跟沒解釋一樣」、「這換行也太奇怪，外國成員都不會這樣寫」、「是AI幫他寫的嗎？」、「詞間換行太搞笑了」。

周鶴年手寫信。（翻攝自IG）周鶴年手寫信。（翻攝自IG）

此外，根據南韓現行法律，從事性交易者可處1年以下有期徒刑或300萬韓元（約新台幣7.1萬元）以下罰款。一旦罪名成立，周鶴年不僅將面臨法律懲處，演藝前途恐怕也將一夕崩塌。

目前其前所屬公司僅以「私生活問題」為由宣布他退出THE BOYZ，並未對此事件作進一步回應。事件後續仍有待相關單位調查與釐清。

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