晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《超硬伴娘》遇大罷工即興來！瑞貝爾掛彩自比阿湯哥

瑞貝爾威爾森在《超硬伴娘》變身女打仔，更親自上陣演出高難度動作特技。（采昌提供）瑞貝爾威爾森在《超硬伴娘》變身女打仔，更親自上陣演出高難度動作特技。（采昌提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由昔日「胖艾美」瑞貝爾威爾森主演最新動作喜劇《超硬伴娘》在美國編劇協會罷工期間製作，由於當時不能有任何正式寫作行為，讓演員們得在片場即興發揮，也讓觀眾見證她們的即興搞笑功力。瑞貝爾身穿豪華禮服、綁著高馬尾，幽默自嘲：「我像亞莉安娜去參加《比佛利山貴婦的真實生活》！」

回憶拍片當時，瑞貝爾分享：「我根本沒辦法事先想好要怎麼呈現自己，所以我面對鏡子編出十個和我外表有關的玩笑話，最後選出這個版本。」並接續說道：「那時候完全不能寫劇本，不過可以做的，就是直接在鏡頭前即興發揮，所以片中許多段落，都是我當下編出來的！」

拍攝過程瑞貝爾原先相當自豪，覺得即使挑戰大量動作戲，依然毫髮無傷地完成拍攝；沒想到卻在最後一場殺青戲發生意外，她回憶分享：「最後一場戲，一把槍不小心擊中我的臉，整個鼻子被劃開，真的裂開來，當時血流如注，很嚇人。我被緊急送醫，他們還叫一位整形外科醫生幫我縫了三針。那時我才明白，當動作英雄真的會出事！」

雖然這場意外確實嚇到了她，但她最後仍樂觀看待，並表示：「這讓我多了『動作明星』的聲譽，至少現在可以說，我和湯姆克魯斯、丹尼爾克雷格一樣，在拍動作片時也受過傷！」《超硬伴娘》今天（20日）正式在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中