《超硬伴娘》遇大罷工即興來！瑞貝爾掛彩自比阿湯哥

瑞貝爾威爾森在《超硬伴娘》變身女打仔，更親自上陣演出高難度動作特技。（采昌提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由昔日「胖艾美」瑞貝爾威爾森主演最新動作喜劇《超硬伴娘》在美國編劇協會罷工期間製作，由於當時不能有任何正式寫作行為，讓演員們得在片場即興發揮，也讓觀眾見證她們的即興搞笑功力。瑞貝爾身穿豪華禮服、綁著高馬尾，幽默自嘲：「我像亞莉安娜去參加《比佛利山貴婦的真實生活》！」

回憶拍片當時，瑞貝爾分享：「我根本沒辦法事先想好要怎麼呈現自己，所以我面對鏡子編出十個和我外表有關的玩笑話，最後選出這個版本。」並接續說道：「那時候完全不能寫劇本，不過可以做的，就是直接在鏡頭前即興發揮，所以片中許多段落，都是我當下編出來的！」

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拍攝過程瑞貝爾原先相當自豪，覺得即使挑戰大量動作戲，依然毫髮無傷地完成拍攝；沒想到卻在最後一場殺青戲發生意外，她回憶分享：「最後一場戲，一把槍不小心擊中我的臉，整個鼻子被劃開，真的裂開來，當時血流如注，很嚇人。我被緊急送醫，他們還叫一位整形外科醫生幫我縫了三針。那時我才明白，當動作英雄真的會出事！」

雖然這場意外確實嚇到了她，但她最後仍樂觀看待，並表示：「這讓我多了『動作明星』的聲譽，至少現在可以說，我和湯姆克魯斯、丹尼爾克雷格一樣，在拍動作片時也受過傷！」《超硬伴娘》今天（20日）正式在台上映。

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