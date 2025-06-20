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《絕命終結站 血脈》全球賣破80億！導演殘酷「毀觀眾日常」

《絕命終結站 血脈》延續系列最招牌的「意外連鎖反應」，叫好又叫座。（CATCHPLAY+ 提供）（記者許世穎攝）《絕命終結站 血脈》延續系列最招牌的「意外連鎖反應」，叫好又叫座。（CATCHPLAY+ 提供）（記者許世穎攝）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕經典恐怖系列電影《絕命終結站》睽違14年以最新篇章《絕命終結站 血脈》 回歸，延續系列最招牌的「意外連鎖反應」，結合導演團隊的創新點子與生活恐懼細節，口碑與票房雙雙創下系列新高，全球票房已突破2.73億美金（約台幣80.78億元），再度引爆全球影迷對「死神遊戲」的狂熱。

《絕命終結站 血脈》叫好叫座，新接棒的雙導演查克利普夫斯基與亞當史坦功不可沒，史坦笑說：「我們一開始討論的問題是，要怎麼『毀掉』大家的日常生活？我們想從最普通的經驗出發，像是一球冰淇淋或是一首婚禮歌曲，都可能成為死亡的導火線，讓觀眾走出戲院後仍心有餘悸、造成一輩子的陰影！」

《絕命終結站 血脈》依舊讓觀眾走出戲院後仍心有餘悸。（CATCHPLAY+ 提供）（記者許世穎攝）《絕命終結站 血脈》依舊讓觀眾走出戲院後仍心有餘悸。（CATCHPLAY+ 提供）（記者許世穎攝）

利普夫斯基則透露，他們為了保持創意與驚喜感，特地把前5集的所有死亡方式歸納整理，甚至做出詳細Excel表格，逐一分析哪些方式效果成功、哪些失敗，還有每場死亡出現多少預兆，確保這一集能帶來驚喜又驚嚇的觀影體驗。他強調：「這一集裡絕對不會再有水滴到插座或螺絲掉在地上的橋段。」

導演們也分享了整個系列中最愛的經典死亡橋段，利普夫斯基最印象深刻的是《絕命終結站2》中，男子逃出火場、誤踩自己扔出的義大利麵，最終被逃生梯刺穿臉部的場景：「他以為自己逃過一劫，卻因為先前的小動作喪命，每個因果環節都環環相扣，完全是死神的精心設計。」

而史坦則對《絕命終結站5》的體操場意外情有獨鍾：「那根掉在平衡木上的螺絲太經典了，每次看到都會讓人全身發毛，這也啟發我設計《血脈》中烤肉派對的玻璃碎片橋段。觀眾的注意力會一直盯著它，卻沒想到真正的致命關鍵藏在別處。」

《絕命終結站 血脈》將於6月26日在CATCHPLAY+影音平台飆速上架，《絕命終結站》全系列作品也同步上架，讓影迷從1到5集通通一次看個過癮，一起來重溫這場驚嚇連連、血腥又巧妙的死神遊戲！

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