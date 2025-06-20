胡兵帶獨一無二的Labubu飛米蘭 機長帥到沒有朋友

胡兵前往米蘭男裝週，包包上掛著超吸睛的機長Labubu。（翻攝自網路）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星胡兵日前啟程飛往米蘭男裝週，被眼尖的Labubu迷發現他的包包上掛著一位超吸睛的「乘客」─穿著帥氣機長制服的Labubu，筆挺的制服完美勾勒出線條，又酷又颯，讓網友直呼胡兵太違規了，他的機長Labubu帥到沒有朋友。

胡兵親自為Labubu設計機長制服。（翻攝自網路）

胡兵包包上掛的獨一無二的機長Labubu，是他親自設計的機長限定款娃衣，對於Labubu迷來說，機長制服完全呈現時尚達人胡兵的服裝品味，一身行頭早已不是簡單的玩偶裝扮，而是充滿收藏價值的潮流藝術品，紛紛求胡兵趕快安排量產！

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胡兵直播拆lLabubu盲盒。（翻攝自網路）

身高189公分、名模出身的胡兵，因為和劉若英主演朱德庸漫畫改編的《澀女郎》電視劇而走紅，雖然他的外型高大性格，卻有一顆童心，很喜歡收藏公仔，粉絲都知道他的嗜好，常送他各種小熊，胡兵不但把都粉絲送的小熊收藏得好好的，他也會回送粉絲他喜歡的公仔。

中國男星也是時尚達人的胡兵很喜歡Labubu。（翻攝自網路）

6月初胡兵才在直播中自稱是54歲大男孩拆Labubu盲盒，被虐到崩潰大哭。他在直播中拆了6個Labubu心動馬卡龍系列的盲盒，都沒有拆到他想要的隱藏版，忍不住霸氣的說，他要選擇一隻喜歡的Labubu來改娃一下，「我就是我的限量！」

果然胡兵說到做到，18日前往米蘭男裝週，他在機場就被粉絲直擊包包上掛著帥氣的機長Labubu，這個Labubu身穿的機長制服就是他親自設計的，他的設計才華讓心愛的潮玩注入靈魂，被網友盛讚這個機長Labubu是全球頂流Labubu，太吸睛、太帥了！

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