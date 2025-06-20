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蔡淑臻「婚後育兒遭束縛」 老公升遷海外爆家庭危機

蔡淑臻（左）在《喝酒吧！笨蛋》卡在家庭，失去自由。（逆光電影提供）蔡淑臻（左）在《喝酒吧！笨蛋》卡在家庭，失去自由。（逆光電影提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕莫子儀主演的影集《喝酒吧！笨蛋》播出第７、８集，蔡淑臻將驚喜現身莫子儀經營的「笨蛋酒吧」，與莫子儀曖昧超出友誼的她，終將揭開她多年淡出調酒圈的真相，原來她與段鈞豪結婚並育有一女，婚後投入育兒生活，成為全職媽媽。然而，曾是自由靈魂的她，如今被婚姻與家庭牢牢束縛，壓抑已久的情緒逐漸浮現。當老公被升遷至海外，提議舉家搬到海外生活時，蔡淑臻卻在心中升起強烈回歸職場的渴望，兩人價值觀逐漸出現裂痕，她之後將深刻描繪女性在家庭與自我之間的掙扎。

蔡淑臻「婚後育兒遭束縛」 老公升遷海外爆家庭危機蔡淑臻（左）、莫子儀在《喝酒吧！笨蛋》有段曖昧超友誼。（逆光電影提供）

王渝萱（右）與傅孟柏在《喝酒吧！笨蛋》傳出緋聞。（逆光電影提供）王渝萱（右）與傅孟柏在《喝酒吧！笨蛋》傳出緋聞。（逆光電影提供）

此外，戲中王渝萱飾演的君君為了演員夢拚盡全力，不論是一秒出場的屍體、紅衣女鬼還是金童玉女，她都勇於嘗試，甚至為了一次試鏡北上十小時一日來回。終於她從臨演、背景演員，默默熬出頭，與飾演大明星的傅孟柏同台對戲，並在對方的賞識下獲得其他工作機會，兩人互動頻繁，被拍到私下出遊，引發宋偉恩吃醋不已。原本想以特調酒慶祝她獲得「香菜鬼」角色，並藉此告白的宋偉恩，卻始終不敢踏出這一步，戀情陷入膠著。 

問及王渝萱戲外是否有與角色相似的追夢歷程，她坦言：「身邊很多努力爭取機會、優秀的演員們，都經歷過，也正在經歷這樣的時刻，他們分享追夢歷程，我彷彿也在他們身上看見君君，也明白自己其實非常幸運，想繼續跟君君一樣，為每個角色努力。」

宋偉恩（右）見王渝萱的緋聞，猶豫不敢告白。（逆光電影提供）宋偉恩（右）見王渝萱的緋聞，猶豫不敢告白。（逆光電影提供）

宋偉恩感性分享，自己在追夢的路上很像君君，「曾經歷無數的挫折、冷暖、被羞辱，且要承受現實的生活考量，這些壓力都有，我的人生裡，我媽應該算大牛的這種角色，默默的支持、陪伴、鼓勵，有需要的時候，她一定都會在身邊，有一點點成績的時候，最開心、最為我感到驕傲的也是她。」

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