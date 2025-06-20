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娛樂 最新消息

梧桐妹滿20歲生日 賈靜雯突爆她有「滿滿存款」可使用

賈靜雯（中）痛失愛犬，仍不忘為女兒梧桐妹（右）慶生。（翻攝自IG）賈靜雯（中）痛失愛犬，仍不忘為女兒梧桐妹（右）慶生。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）昨滿20歲生日，雖然陪伴她長大的15歲愛犬miu miu在她生日前一天過世，但賈靜雯仍不忘為愛女獻上祝福，她分享了一張與修杰楷及梧桐妹共同懷抱miu miu的合照，畫面充滿溫馨與愛意，並對女兒說：「寶貝Angel，妳從1字頭邁入2字頭囉！媽咪相信，從今天開始，妳的人生將迎來更美好的篇章，放下過去、擁抱未來，因為妳擁有滿滿愛的存款可以使用。」

賈靜雯提到miu miu在梧桐妹生日前夕離世，賈靜雯形容牠非常貼心，「讓她可以安心地過生日，不再讓她掛念與操心。」其實miu miu正是梧桐妹5歲時收到的生日禮物，對她而言有著無可取代的意義。

miu miu的離世讓家人都心碎不已，賈靜雯感性對女兒說：「miu miu一直都在妳心裡，給姐姐滿滿的能量！」也為她20歲後的人生獻上祝福：「為自己開創一條屬於妳的精彩人生，祝福我親愛的寶貝。」

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