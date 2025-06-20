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日本兩大演唱會電影聯手攻台 倫敦世界遺產威秀看得到

《Vaundy LIVE in London》。（羚邦亞洲提供）《Vaundy LIVE in London》。（羚邦亞洲提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕今夏兩大話題音樂人演唱會LIVE作品將強勢登上大銀幕！包括敘事詩意極強的Yorushika、樂創作才子Vaundy分別以概念型演出與海外公演記錄為主題，推出重量級音樂影像作，將於7月登台放映。

Yorushika推出的《前世》為2024年10月至12月舉辦的概念演唱會影像紀錄；該團以充滿詩意的歌詞與細膩的情感著稱，略帶憂鬱與感性的氛圍是他們音樂主打的風格。

《Yorushika LIVE 2024「前世」》與《Vaundy LIVE in London》兩大演唱會電影7月登台。（羚邦亞洲提供）《Yorushika LIVE 2024「前世」》與《Vaundy LIVE in London》兩大演唱會電影7月登台。（羚邦亞洲提供）

本次演出融合n-buna以說書人形式講述男子反覆夢見自己成為動物、植物、魚與夜鷹等多種生物的神祕記憶。主唱suis以動人歌聲詮釋《花に亡霊》、《左右盲》等熱門經典曲目，配合管弦樂團與炫目的燈光設計共同演出，創造出一場沉浸感十足的音樂敘事體驗。

創作鬼才Vaundy是令和時代最具代表性的音樂人物，這次帶來英國倫敦世界遺產「舊王立海軍學校」錄製的全新原創音樂會影像。該建築內擁有歷經19年繪製的壯麗壁畫、獨特的歷史背景與波瀾壯闊的美學氛圍，為Vaundy帶來源源不絕的創作靈感。

《Yorushika LIVE 2024「前世」》。（羚邦亞洲提供）《Yorushika LIVE 2024「前世」》。（羚邦亞洲提供）

電影還收錄不曾公開的幕後紀錄片，展現他創作過程與獨特的人生觀，讓觀眾近距離體會他對每一個音符的堅持與對音樂的才華，持續不斷追求並突破自我的Vaundy。

《Yorushika LIVE 2024「前世」》與《Vaundy LIVE in London》分別於7月5日與7月24日在全台威秀影城獨家上映，今（20）推出《Yorushika LIVE 2024「前世」》首波電影預售票，詳情可關注MEDIALINK台灣粉絲專頁。

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