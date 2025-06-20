《折腰》女星「親暱牽手」曖昧照再飆熱搜 不忍了還原真相

宣璐還原與汪卓成「牽手照」緋聞真相。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕34歲中國女星宣璐因在古裝劇《折腰》中飾演反派角色「蘇娥皇」展現精湛演技，人氣再度飆升。不料近日她與男星汪卓成的緋聞舊事再度被炒作，兩人話題一度衝上微博熱搜，讓她忍不住在微博嚴正澄清：「從來沒有過，我們就是朋友，請停止造謠。」

兩人過去曾在《陳情令》中飾演姊弟，戲外也曾被拍到私下同框、互動親暱，外界因此頻頻猜測兩人是否交往。對此，宣璐表示：「沒想到2025年了還在上這個熱搜。這個謠言早已澄清過，今天是最後一次澄清：從來沒有過，我們就是朋友，請停止造謠。」

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宣璐、汪卓成曾合作拍攝網路劇《塵緣》。（翻攝自微博）

針對網路瘋傳的「牽手照」，宣璐也說明來龍去脈。她透露當時拍攝期間，許多演員住在同一間飯店，而該飯店樓層之間不需刷卡，有不少私生飯會尾隨藝人上下班。照片拍攝當天，正是她與汪卓成準備一起吃飯的時候，「當時只是上前拍了他一下問要去哪裡吃飯」，卻被誤解成「牽手畫面」。她強調，當時兩人身邊都有團隊工作人員陪同，根本不存在曖昧情節。

宣璐強調，兩人始終只是朋友，也呼籲外界停止無端揣測與散播謠言，並重申這將是她對此緋聞最後一次發聲。

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