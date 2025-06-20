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王奕翔台灣開唱！邀&TEAM回家作客 父母下廚餵飽9男孩

王奕翔邀請&amp;TEAM到家中吃飯。（翻攝自X、IG）王奕翔邀請&TEAM到家中吃飯。（翻攝自X、IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕男團&TEAM今天（20日）晚間8點在南港展覽館開唱，這是他們出道後首次台灣專場演唱會，也是台灣成員NICHOLAS王奕翔第一次回家舉行演唱會。他信守承諾，帶著8位隊友回老家吃飯，9名大男孩簡直要吃垮王奕翔一家。

&TEAM提早來台，這幾天也被直擊現身街頭拍攝，很可能是為了之後的YouTube節目做準備。當然對王奕翔來說也算是回家放假，成員EJ在直播上分享，大家都到王奕翔家中作客，「NICHOLAS的父母親真的做了很多好吃的東西，我很輕鬆吃了一頓飯，真的很好吃，大家一起坐在餐桌邊吃飯聊天，真的很好。」

EJ在直播上分享&amp;TEAM前往王奕翔家吃飯的故事。（翻攝自WEVERSE）EJ在直播上分享&TEAM前往王奕翔家吃飯的故事。（翻攝自WEVERSE）

他學了幾個中文，直呼真的很難，包括「珍珠奶茶很好喝」、「喜歡你」等等，尤其是「呷飽沒？」不愧是台灣囝仔教的台語，EJ也懂得其中意涵除了吃飽了嗎之外，也有問好的意思。被問到最好吃的東西？EJ大讚雞排，回去之前想要再吃一次。

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