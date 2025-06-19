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（專訪）袁澧林撞牆100下累到發燒！婉拒張艾嘉揪上山：真的沒辦法

袁澧林上山拍攝《山忌 黃衣小飛俠》，過程相當艱辛。（記者陳奕全攝）袁澧林上山拍攝《山忌 黃衣小飛俠》，過程相當艱辛。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕港星袁澧林演出台灣電影《山忌 黃衣小飛俠》，她與劉以豪、曹佑寧等人在山區拍攝多天，累到一回家就發燒，十分辛苦。

《山忌 黃衣小飛俠》以台灣靈異始祖「黃衣小飛俠」為發想，但袁澧林笑說自己完全是個「麻瓜」，完全感受不到「魔神仔」的存在，反而是大學生助理會送護身符給她保平安。而這位助理會不時頭痛想吐，下班也會到廟裡拜拜，甚至有一次廟公叫她不要再上山了，讓袁澧林擔心直呼「不知道發生什麼事了」。儘管感受不到，但袁澧林仍以敬畏的心情去拍攝。

袁澧林笑說自己完全是個「麻瓜」，完全感受不到「魔神仔」的存在，反而是大學生助理會送護身符給她保平安。（記者陳奕全攝）袁澧林笑說自己完全是個「麻瓜」，完全感受不到「魔神仔」的存在，反而是大學生助理會送護身符給她保平安。（記者陳奕全攝）

在片中，袁澧林因為輪迴「死了好幾次」，有一場不斷撞牆、頭破血流的畫面，讓人看得毛骨悚然，但袁澧林本人笑說「很好玩，曹佑寧說我腰很好，運動體質很好」，她向大家報平安，稱前後撞了超過100下，但現場是有軟墊的，所以並不會痛。

曹佑寧雖然是棒球選手出身，但仍不堪山上惡劣的氣候，不但溫度極低，一整天腳都是濕的。袁澧林和曹佑寧回家都發燒，她一度萌生悲觀念頭，心想「如果出事就好了，這樣明天就可以放假了」，結果睡一覺就恢復了。

袁澧林（左）、劉以豪因合作《山忌 黃衣小飛俠》培養出革命情感。（威視電影提供）袁澧林（左）、劉以豪因合作《山忌 黃衣小飛俠》培養出革命情感。（威視電影提供）

袁澧林長時間在山上與劉以豪一起拍攝，兩人也培養了好感情，畢竟在片中兩人是革命情侶。戲外袁澧林談起自己的感情觀，透露不願意被當「完全被呵護的公主」，吃飯一定要AA制，或者互相請客也OK，「世界已經進步到今天了，希望兩性可以平等。」

袁澧林透露，張艾嘉不時會邀請她一起上山跑步，不過自己實在沒辦法早起。（記者陳奕全攝）袁澧林透露，張艾嘉不時會邀請她一起上山跑步，不過自己實在沒辦法早起。（記者陳奕全攝）

儘管在山上拍攝好些日子，不過相較於喜愛山林的劉以豪，袁澧林倒是沒有因此萌生興趣，還是比較喜歡足球、排隊等球類運動，就連金馬影后張艾嘉約她去山上晨跑，她都拒絕了，因為實在太早了，「張姐說是早上5、6點，跑完可以吃早餐，我就說下次再參加。」《山忌 黃衣小飛俠》已在台上映。

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