（專訪）袁澧林進軍台灣手握4片約！31歲被催生小孩嘆：為何不能尊重我

袁澧林至少4部台灣片約在手，相當熱門。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕香港女星袁澧林近年成為當紅炸子雞，邀約接踵而至，光是今年至少在台灣將上映兩部電影，「袁澧林宇宙」儼然成形。儘管31歲的她面對家人的催生壓力，袁澧林仍將重心全力放在事業上，自認是個工作狂。

袁澧林主演電影《山忌 黃衣小飛俠》在台宣傳，這是她第一部以女主角身分亮相的台灣電影，她提到與台灣的淵源正是3年前的金馬獎，當時她以港片《窄路微塵》入圍金馬獎最佳女主角，不少台灣的邀約因此找上門。除了《山忌 黃衣小飛俠》之外，還包括與周興哲合作的改編自韓劇《梨泰院Class》的《來！金來號！》，以及與許光漢合作的《他年她日》。此外，現在她也在台灣long stay，拍攝另一部台灣電影。

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袁澧林是模特兒出身，現在在影壇中逐漸站穩腳步。（記者陳奕全攝）

過去她是模特兒出身，如今在台灣接戲，3部全是女主角。對於跨出香港、打開台灣市場，袁澧林非常開心，只是對她來說口音是一大考驗，讓她忍不住直呼「快把我搞死了」，她很感謝劇組安排的正音老師，不但教她怎麼說台灣腔，「頭尾講清楚，中間滑掉」，連日常用語都會與她分享，果然在電影中，袁澧林的說話讓人聽不出來是香港人，看得出來她耗費苦心。

此次接拍的《山忌 黃衣小飛俠》是部鬼片，她本人是個「麻瓜」，沒有靈異體質，不過仍抱著敬畏的心情進行拍攝。她不迷信，不過身邊朋友曾幫她算過命，結論都是她很適合演藝圈，「每個人都會跟我說妳很好，不需要擔心，專心做好眼前的每一步，我公司滿相信風水，我大概知道說我很適合這個行業，沒有入錯行業。」

袁澧林笑稱自己是「麻瓜」，感受不到任何靈異的感覺。（記者陳奕全攝）

近年作品越來越多，袁澧林稱自己是個工作狂，如果可以，她能不休息、每天拍戲。不過難免有迷惘、被掏空的時候，她表示自己的儀式感是「去上課」，學習新知識，「在這個工業（演藝圈）你不能錯，但上課就可以『我就爛』，有這個心態，就能夠以完全謙虛的態度拿走（學習）很多東西。」袁澧林透露，她在台灣的期間，就報名了現代舞課，即便跳得不好也無所謂，也是一種在工作之餘的紓壓放鬆。

袁澧林外表完全看不出來已經31歲，她笑說跟許光漢遇到類似的狀況，也有台灣劇組找她演青春偶像劇的高中生，不過她拒絕了，因為袁澧林現階段想挑戰更加複雜的角色，希望能夠挑戰新的事物。戲外的袁澧林談到「30歲焦慮」，表示家人希望她能趕快生孩子，笑說「我孩子的爸在哪裡？」認為這個社會給女性太多的枷鎖，希望女性穩定、有所成就，「為什麼不能尊重我想要做的事情？」

袁澧林笑稱自己是「麻瓜」，感受不到任何靈異的感覺。（記者陳奕全攝）

她強調，現在未來的軌跡中就是想拍片，目前人生的版圖中完全沒有生小孩這一條路。被問到是否會因此與家人發生爭執？袁澧林表示：「就是做我自己的事情吧，讀商科已經聽他們了，有聽過就好。」她希望不要用家人、小孩去衡量一個人的價值，直言「我那麼棒，看我的戲啦」。《山忌 黃衣小飛俠》現正上映中。

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