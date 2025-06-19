（影）日本「獨活女帝」迷上寶島！親手做豆花：還是愛正宗台灣味

〔記者鍾志均／台北報導〕日本「獨活女帝」江口德子對台灣真的情有獨鍾！她先前為日劇《獨活女子的守則4》來台拍攝，這次《獨活女子的守則5》一開播，立馬提到「五月女惠迷上台灣，每月都跑台灣旅行」，引發台灣觀眾討論。

江口德子對台灣情有獨鍾。（Hami Video提供）

江口德子回想上一季的台灣行：「我對霧台鄉的美景印象很深。」直呼若有機會再訪，最想參觀台灣故宮和體驗台灣溫泉，她更提到台灣美食：「最愛是豆花，回日本後還自己做糖水搭配豆腐重現味道，結果還是想回台灣吃正宗的！」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：秀英被「台灣感性」打動！狂推孔明來台：浪漫又有韻味

劇中五月女惠一貫以「真性情」打動觀眾，江口德子坦言拍攝第一季時，完全沒料到能一路拍到第五季，她認為：「五月女惠是一個很坦率的人，劇中的成長也多虧公司同事們讓她自由獨活。」

江口德子喊話下次要來享受台灣溫泉。（Hami Video提供）

隨著女子獨旅成為主流，該系列的劇情台詞也跟著時代在進步，江口德子在本季最終集遇到第一季在旅途中偶然遇見的其他獨旅女子，她們徹底感受到這些年社會風氣的改變，性別框架逐漸減少，最令她們愉悅的是：「女性在夜間獨旅也不再遭受異樣眼光！」

相關新聞：「台灣感性」正夯 韓新人男團下週體驗寶島風情

江口德子今年戲約滿檔，戲路從獨立OL到媽媽角色，讓粉絲大讚「國民系演員」實至名歸；談到如何切換多重角色，江口德子淡定表示：「我不太特別去切換，到了拍攝現場自然就會進入那個角色。如果感到喘不過氣，我就會出去走走、呼吸新鮮空氣。」《獨活女子的守則5》在Hami Video上架。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法