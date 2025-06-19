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娛樂 最新消息

鍾欣凌「坐擁內湖3000萬房」 爆2女兒分產內幕

《拜六禮拜》，王品澔（左起）、鍾欣凌、導演杜政哲。（記者陳奕全攝）《拜六禮拜》，王品澔（左起）、鍾欣凌、導演杜政哲。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌、王品澔合作華視、公視台語台戲劇《拜六禮拜》，今接受訪問，恰巧近來胡瓜分家產的事情成為話題，鍾欣凌有2個寶貝女兒兔寶、二寶，討論到「分家產」一事，她直呼：「我沒那麼多房子啦，我還在付房貸」，她說本來有一棟20幾坪的房子，但一家四口住不下，所以才搬到比較大間的內湖3千多萬房子，但還有2千多萬的房貸要扛，現在不努力工作可是萬萬不行。

鍾欣凌戲裡戲外都是人母。（記者陳奕全攝）鍾欣凌戲裡戲外都是人母。（記者陳奕全攝）

她戲裡戲外都是人母，戲外的她聲稱最怕接到學校打來的電話，總是擔心孩子在學校發生什麼事，她提到2個女兒每天都會給驚喜，有次13歲大女兒在廁所講電話講很久，她質問女兒：「跟誰講電話？男朋友？我不准喔！」沒想到女兒沒回答還一臉挑釁，令她哭笑不得，完全拿女兒沒輒，無奈道：「以前是設定女兒要到讀高中才能交男友，但這種東西，我看是擋不住。」

王品澔（左）和鍾欣凌戲裡有段兒子向媽媽出櫃的感人戲。（記者陳奕全攝）王品澔（左）和鍾欣凌戲裡有段兒子向媽媽出櫃的感人戲。（記者陳奕全攝）

此外，王品澔和鍾欣凌戲裡有段兒子向媽媽出櫃的感人戲，但導演杜政哲爆料王品澔第一次試鏡時「放鳥」，只寄了一段影片，當時杜政哲就打從心底確定這個角色沒有王品澔位置，天真的王品澔還在一次殺青宴對杜政哲提起此事，當時杜政哲嚴肅對他說：「你不會有第二次機會！」讓王品澔瞬間晴天霹靂備受打擊。

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原本《拜六禮拜》的兒子角色是個新人演出，後來新人演員因種種因素無法演出，王品澔才獲得第二次機會。杜政哲安排編劇飾演媽媽的角色，直接與王品澔即興對戲，「那個編劇還給我演到哭，到底多想演，王品澔還接得住喔，可以完成角色任務，發現他台語又好，也把小健（角色名）的靈魂放在裡面，好吧，是你的就你的。」

王品澔（左）、鍾欣凌。（記者陳奕全攝）王品澔（左）、鍾欣凌。（記者陳奕全攝）

王品澔也的確表現優秀，出櫃戲惹哭觀眾，也收到不少同志觀眾的鼓勵。鍾欣凌對他更是讚不絕口，「戲裡他是貼心兒子，突然覺得生兒子還不錯，一個兒子可以成熟穩重到讓我撒嬌。」想再生一個兒子？鍾欣凌嚇歪直搖頭，「沒辦法我停經了！」

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