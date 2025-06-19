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娛樂 最新消息

宥勝全家日常曝光！慈惠「被問孩子的爸」親上火線發聲

〔記者邱奕欽／台北報導〕宥勝捲入性騷擾風波重挫形象，日前傳出和妻子林慈惠已離婚，但雙方皆未做出回應。然而，林慈惠今（19日）難得曬出兒女的晚餐照，同時吐露近況卻未談及宥勝，不過面對粉絲提到「爸爸」稱謂，她也親上火線回應。

宥勝（左）與慈惠是否已悄然離婚，還是個謎。（翻攝自臉書）宥勝（左）與慈惠是否已悄然離婚，還是個謎。（翻攝自臉書）

林慈惠稍早曬出與孩子們共進晚餐的溫馨畫面，親手下廚準備蕃茄炒蛋、蒜炒青花菜與白飯，菜色簡單卻色香味俱全，她感性寫下「請珍惜這個季節，任何一位還願意為你站進廚房裡的人」，引發許多媽媽粉絲的共鳴。

炎熱的夏季讓下廚變成一場挑戰，林慈惠直呼「站進去就馬上汗如雨下」，甚至笑稱「煮完晚餐直接消掉一身水腫」。有網友留言說「夏天通常都是邊煮邊喝啤酒才有辦法煮完的。」她也俏皮回應「同好，我們乾一杯」。

相關新聞：宥勝婚變疑雲再起 慈惠「1親暱稱呼」藏玄機

由於夫妻倆皆未對外回應，因此婚姻關係至今撲朔迷離，然而一名網友則好奇發問晚餐是「媽媽牌還是爸爸牌蕃茄炒蛋？」林慈惠則肯定回答「今天是媽媽牌。」面對有人形容「廚房跟三溫暖一樣熱啊！」她感同身受地說「真的耶，感覺在做桑拿。」一連串互動不僅道出主婦的心聲，也展現身為母親的溫柔與韌性。

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