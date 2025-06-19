《醬園弄懸案》大咖同台競技 他評：楊冪比趙麗穎好

導演陳可辛耗時6～7年終於集結多位大咖演員，推出《醬園弄．懸案》（以下簡稱《醬園弄．懸案》集結楊冪、章子怡、趙麗穎、雷佳音、易烊千璽、楊紫瓊、吳君如等大咖演出。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕楊冪與趙麗穎兩朵85花（1985年前後出生的女星）經常被人拿來比較，纏鬥多年，原本楊冪時尚、夯劇兩手抓佔盡優勢，沒想到趙麗穎在大銀幕頻頻奪獎，拿下多座影后獎，兩人戰火又起。此次導演陳可辛耗時6～7年終於集結多位大咖演員，推出《醬園弄．懸案》（以下簡稱《醬園弄》），楊冪、章子怡、趙麗穎、雷佳音、易烊千璽、楊紫瓊、吳君如都參加演出，宛若神仙打架，不過大家還是把焦點放在楊冪與趙麗穎之爭。

楊冪在《醬園弄．懸案》飾演女囚「王許梅」。（翻攝自微博）

《醬園弄》女主角為章子怡，楊冪與趙麗穎則同片演出，誰是女配角？沒有定論，只能說誰演技好，誰就是女配角。最近傳出《醬園弄》會分成上、下兩部上映。《醬園弄》改編自民國四大奇案之一「醬園弄殺夫案」，故事內容為1945年發生在中國上海醬園弄的兇殺案，兇手詹周氏（章子怡 飾）將出軌家暴的丈夫殺害後，碎屍成16塊，裝入皮箱內，直至鮮血自皮箱留住，才被樓下住戶發現。《醬園弄》上部中，楊冪飾演女囚「王許梅」，角色個性鮮明，尤其臨死前爆發戲充滿震撼；趙麗穎則飾演先鋒女作家「西林小姐」，鼓勵章子怡要在法庭上爭取，不知是戲分遭剪還是台詞淪為口號，感覺表現較平淡。

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趙麗穎在《醬園弄．懸案》飾演先鋒女作家「西林小姐」。（翻攝自微博）

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中國毒舌影評人汪海林直指，楊冪在片中表現比趙麗穎突出許多，他說：「電影是好看的，節奏、氣氛都是一流，章子怡當然是最佳，雷佳音也很好，易烊千璽、李現都呈現出不一樣的形態。倆85後中花（1985後出生的花旦），楊冪表現好於趙麗穎，我也不怕打起來，反正我覺得楊冪演得不錯，而且顯現出演員本身的可塑性，以前我可能覺得她的路子固定死了，轉不過來了，這次看，她真的很棒。趙麗穎的角色設定，是宣講多於行動，從頭到尾是觀念輸出，不會有多少人願意進電影院接受教育，尤其接受花千骨的教育。也許第二部這個人物有反轉，目前看，是不大行的」。

女主角章子怡飾演殺夫的詹周氏，形象相當駭人。（翻攝自微博）

《醬園弄．懸案》是章子怡與汪峰離婚後重返影壇的最新作品。（翻攝自微博）

有人傳出趙麗穎的角色原本是原著小說中的女配角，但是電影又將小說的角色分拆出，導致趙麗穎的角色少了完整性。加上先前坎城影展《醬園弄》主要演員都出席了宣傳活動，當時只見楊冪，不見趙麗穎，有人猜測是趙麗穎不願配合。但也有人說，趙麗穎的角色要到《醬園弄》下部才會大展拳腳，事實是否如此，只能等下部上映後才能知道。

《醬園弄．懸案》電影海報。（翻攝自微博）

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