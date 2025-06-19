晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《醬園弄懸案》大咖同台競技 他評：楊冪比趙麗穎好

導演陳可辛耗時6～7年終於集結多位大咖演員，推出《醬園弄．懸案》（以下簡稱《醬園弄．懸案》集結楊冪、章子怡、趙麗穎、雷佳音、易烊千璽、楊紫瓊、吳君如等大咖演出。（翻攝自微博）導演陳可辛耗時6～7年終於集結多位大咖演員，推出《醬園弄．懸案》（以下簡稱《醬園弄．懸案》集結楊冪、章子怡、趙麗穎、雷佳音、易烊千璽、楊紫瓊、吳君如等大咖演出。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕楊冪與趙麗穎兩朵85花（1985年前後出生的女星）經常被人拿來比較，纏鬥多年，原本楊冪時尚、夯劇兩手抓佔盡優勢，沒想到趙麗穎在大銀幕頻頻奪獎，拿下多座影后獎，兩人戰火又起。此次導演陳可辛耗時6～7年終於集結多位大咖演員，推出《醬園弄．懸案》（以下簡稱《醬園弄》），楊冪、章子怡、趙麗穎、雷佳音、易烊千璽、楊紫瓊、吳君如都參加演出，宛若神仙打架，不過大家還是把焦點放在楊冪與趙麗穎之爭。

楊冪在《醬園弄．懸案》飾演女囚「王許梅」。（翻攝自微博）楊冪在《醬園弄．懸案》飾演女囚「王許梅」。（翻攝自微博）

《醬園弄》女主角為章子怡，楊冪與趙麗穎則同片演出，誰是女配角？沒有定論，只能說誰演技好，誰就是女配角。最近傳出《醬園弄》會分成上、下兩部上映。《醬園弄》改編自民國四大奇案之一「醬園弄殺夫案」，故事內容為1945年發生在中國上海醬園弄的兇殺案，兇手詹周氏（章子怡 飾）將出軌家暴的丈夫殺害後，碎屍成16塊，裝入皮箱內，直至鮮血自皮箱留住，才被樓下住戶發現。《醬園弄》上部中，楊冪飾演女囚「王許梅」，角色個性鮮明，尤其臨死前爆發戲充滿震撼；趙麗穎則飾演先鋒女作家「西林小姐」，鼓勵章子怡要在法庭上爭取，不知是戲分遭剪還是台詞淪為口號，感覺表現較平淡。

趙麗穎在《醬園弄．懸案》飾演先鋒女作家「西林小姐」。（翻攝自微博）趙麗穎在《醬園弄．懸案》飾演先鋒女作家「西林小姐」。（翻攝自微博）

相關新聞：章子怡、楊冪社群相約「蛋糕局」 粉怒轟排斥趙麗穎

中國毒舌影評人汪海林直指，楊冪在片中表現比趙麗穎突出許多，他說：「電影是好看的，節奏、氣氛都是一流，章子怡當然是最佳，雷佳音也很好，易烊千璽、李現都呈現出不一樣的形態。倆85後中花（1985後出生的花旦），楊冪表現好於趙麗穎，我也不怕打起來，反正我覺得楊冪演得不錯，而且顯現出演員本身的可塑性，以前我可能覺得她的路子固定死了，轉不過來了，這次看，她真的很棒。趙麗穎的角色設定，是宣講多於行動，從頭到尾是觀念輸出，不會有多少人願意進電影院接受教育，尤其接受花千骨的教育。也許第二部這個人物有反轉，目前看，是不大行的」。

女主角章子怡飾演殺夫的詹周氏，形象相當駭人。（翻攝自微博）女主角章子怡飾演殺夫的詹周氏，形象相當駭人。（翻攝自微博）

《醬園弄．懸案》是章子怡與汪峰離婚後重返影壇的最新作品。（翻攝自微博）《醬園弄．懸案》是章子怡與汪峰離婚後重返影壇的最新作品。（翻攝自微博）

有人傳出趙麗穎的角色原本是原著小說中的女配角，但是電影又將小說的角色分拆出，導致趙麗穎的角色少了完整性。加上先前坎城影展《醬園弄》主要演員都出席了宣傳活動，當時只見楊冪，不見趙麗穎，有人猜測是趙麗穎不願配合。但也有人說，趙麗穎的角色要到《醬園弄》下部才會大展拳腳，事實是否如此，只能等下部上映後才能知道。

《醬園弄．懸案》電影海報。（翻攝自微博）《醬園弄．懸案》電影海報。（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中