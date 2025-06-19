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米奇曝洋男友陪產淚目 升格當媽感動喊：好險身邊是你

前《我愛黑澀會》成員米奇14日平安產子。（翻攝自IG）前《我愛黑澀會》成員米奇14日平安產子。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前《我愛黑澀會》成員「米奇」黃鈺文2023年認愛外籍男友Michael，日前順利誕下男寶寶，升格新手媽媽。18日她在社群平台分享產後心情，感性地說：「懷孕真的是兩個人的事。」並大讚Michael是「神隊友」，深情告白：「回想起這一切，還是覺得好瘋狂、好可怕、好幸福，也好險身邊的人是你。」

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米奇透露，在生產前兩人曾討論是否要儲存臍帶血與間質幹細胞。儘管Michael對這些醫療術語一知半解，但在聽完專員解說後，仍毫不猶豫支持她的選擇，還暖心表示：「Baby，如果妳認為這是我們需要的，那就買。我相信妳是聰明和成熟的女人。」短短一句話，讓米奇瞬間被感動。

米奇感謝洋男友陪產照顧。（翻攝自IG）米奇感謝洋男友陪產照顧。（翻攝自IG）

踏入產房那刻，Michael雖不擅中文，卻靠直覺讀懂她的情緒，「我一個眼神，你就走過來牽我的手。我知道你在我害怕打脊椎麻醉針時，其實眼眶也紅了。」即便不能一同進手術室，Michael也細心錄下一段影片，說想等某天「可以開瓶紅酒時再一起回顧」。

米奇產後也在護理師鼓勵下首次親餵，卻沒想到迎來「石頭奶」的挑戰。她形容當下胸部腫脹到心慌，「看到那瞬間真的覺得完了！」所幸哺乳顧問及時出手，用溫柔手法疏通乳腺，她才得以在住院期間終於睡上安穩的一晚。

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