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台港演藝圈最強人脈王！他被温嵐灌醉 揭蔡依林真面目

温嵐（右）力挺造型師好友馬天佑發片。（記者潘少棠攝）温嵐（右）力挺造型師好友馬天佑發片。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕唱跳舞后温嵐今天出席活動，力挺造型師好友馬天佑跨足歌壇，他們相識多年，除了合作造型，還曾相約到英國看碧昂絲的演唱會，沒想到馬天佑卻意外喝到斷片。

馬天佑誇讚温嵐的酒量實在太好，「結果我喝醉斷片，他們說演唱會結束後我在門口亂翻滾，後來兩三個朋友把我扛回去。」

温嵐（右）力挺造型師好友馬天佑發片。（記者潘少棠攝）温嵐（右）力挺造型師好友馬天佑發片。（記者潘少棠攝）

而人脈驚人的馬天佑推出粵語新歌《我們什麼都不是》，找來蕭亞軒、魏如萱、羅志祥拍影片宣傳，還有林宥嘉、孫盛希、蔡卓妍、關穎、佘詩曼、温嵐等破百位藝人合唱宣傳造勢。

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馬天佑曾幫「阿妹」張惠妹、「周董」周杰倫、蔡依林及蕭亞軒等大咖打點造型，還把跟阿妹及周董合作的紀念刺上身。提到跟天王天后的合作，馬天佑大膽要求阿妹素顏拍攝《偏執面》封面，之後就把專輯封面阿妹嘴上的蝴蝶刺在身上。馬天佑與「Jolin」蔡依林同樣友好，對於跟百變天后的合作，則是一切要求新求變，「跟Jolin的合作秘訣是一定要給新東西，不要是做過的。」

温嵐（右）力挺造型師好友馬天佑發片。（記者潘少棠攝）温嵐（右）力挺造型師好友馬天佑發片。（記者潘少棠攝）

而馬天佑幫周董座造型，也把專輯《哎呦，不錯哦》上的帽子變成刺青留念，「提醒我做這行要天馬行空，才能有些創新作品出來，不要被很多周圍環境侷限。」

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