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Angelababy現身網紅店拍片 挨批降格搶飯碗

Angelababy現身網紅店拍攝。（翻攝自微博）Angelababy現身網紅店拍攝。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕Angelababy自2023年因赴巴黎觀賞BLACKPINK成員LISA瘋馬秀演出而遭封殺，原本手握多項代言與戲劇資源的她，瞬間跌入低潮。過去一段時間，她幾乎全面從中國螢光幕前消失。直到2025年初，由她主演的古裝劇《相思令》終於獲得上架批准，才讓她有了重啟星途的契機。

Angelababy試吃脆肉乾。（翻攝自微博）Angelababy試吃脆肉乾。（翻攝自微博）

近日，Angelababy再度引發話題。她被拍到在澳門一間網紅小吃店拍攝宣傳影片，畫面中她一身簡約休閒裝扮，沒有華麗妝容與造型，與過去紅毯女神的形象判若兩人。她親自下場試吃各式小吃，不僅開心品嚐，還一邊與老闆輕鬆互動，甚至主動詢問是否能再來一份脆肉乾。網友意外表示「這才是她真實又可愛的一面」、「這次不是假吃，是真的吃得很開心」，也有粉絲稱讚她沒有偶像包袱，願意貼近生活。

另一方面，有不少聲音批評她「降格以求」，甚至酸言酸語表示「明星現在也跟網紅搶工作」、「自甘墮落」。對此，也有人反駁指出：「時代變了，藝人走入網路平台宣傳本就正常」，強調應該看見她努力適應新型態曝光管道的勇氣與轉變。

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