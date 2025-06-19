真．渣男 韓男團NCT前主唱輪姦隔日直播燦笑唱歌

韓國男團NCT前主唱泰一。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男團NCT前主唱泰一（本名：文泰一）2024年涉嫌性犯罪昨（18）首次開庭受審，所屬公司SM娛樂火速與他切割，宣布泰一退團。泰一在法庭上坦承罪刑，除求處7年有期徒刑外，更建議限制10年內不得從事與兒童、青少年相關職業。泰一與另外兩名友人輪姦中國女遊客，隔天竟還開直播慶生，畫面中的他不但燦爛笑著，而且開心唱歌，讓許多網友怒斥：太噁心。

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2024年6月14日，泰一輪姦中國女遊客隔天，他照常直播唱情歌給粉絲聽，臉上掛著燦爛開朗的笑容，完全看不出對於自己的惡行有任何悔意。直播中途還表示，自己原本想在13日深夜開直播，不過因為太睏了，實在撐不住，才於14日開直播。

泰一犯完性侵案隔天竟然開心直播唱歌。（攝自X）

事實是，前一晚他和兩名朋友合謀性侵一名處於醉酒、無力反抗的中國女遊客，且3人還對受害人進行輪姦，可惡至極。檢方還從3人嘴裡發現，犯案之後，被告們甚至還刻意討論要將受害者用計程車送到與案發地不同的地點，企圖干擾調查並讓受害者無法記起案發地，罪刑惡劣。

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泰一雖透過律師表示與受害者已經達成和解，且本人已經真心懺悔「對所有因我感到失望的人感到非常抱歉。若能獲得從輕判決，我會將此視為人生最後一次機會，努力做出對社會有貢獻的行動。」韓國法院預計於下月10日宣判3人刑期。

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