晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊貴媚《與惡2》推私生女「性朝貢」遭罵翻！嚴藝文傳訊模仿台詞

《我們與惡的距離》第二季，導演林君陽（左起）、楊貴媚、謝欣穎、白潤音、鄭又菲、黃鐙輝。（記者胡舜翔攝）《我們與惡的距離》第二季，導演林君陽（左起）、楊貴媚、謝欣穎、白潤音、鄭又菲、黃鐙輝。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊貴媚、黃鐙輝、謝欣穎​、​白潤音​和鄭又菲在台劇《我們與惡的距離》第二季中是「三代同堂」，這齣戲楊貴媚難得不是演傳統良家婦女，她戲裡要老公的私生女謝欣穎幫忙交際應酬，導致她被灌醉失身的「性朝貢」情節，讓許多觀眾罵楊貴媚「太壞了」，但也讚她真的很會演，她今受訪時說：「不知該開心還是難過？」還替角色抱屈，認為她並沒這麼壞，「她其實很孤獨」。

楊貴媚在《我們與惡的距離》第二季中難得不是演傳統良家婦女。（記者胡舜翔攝）楊貴媚在《我們與惡的距離》第二季中難得不是演傳統良家婦女。（記者胡舜翔攝）

她有句台詞在諷刺謝欣穎「我有叫她裙子穿那麼短嗎」讓人印象深刻，楊貴媚說有路人會故意走到她身邊說這句台詞，連好友嚴藝文也特別錄音模仿她這場戲，讓她深感意外：「陰險的角色卻能獲得大家關注。」

相關新聞：楊貴媚《與惡2》飆演技...狠嗆私生女 網友氣到拳頭硬了

雖然被罵，也代表這齣戲被看到，楊貴媚說當初接《與惡2》從沒遲疑，因為導演和編劇，還有角色吸引她，知道會被罵，但完全沒猶豫就接了。

《我們與惡的距離》導演林君陽。（記者胡舜翔攝）《我們與惡的距離》導演林君陽。（記者胡舜翔攝）

而謝欣穎劇中被灌酒，憤而離開家裡，展開第二人生。戲外她從沒碰過飯局邀約，自認看來距離感強，「去也起不了作用，無法帶來歡樂。」加上她不允許自己喝到爛醉，就算遇到危險，也會想辦法默默逃離。

也有很多人問謝欣穎的角色為何把存摺留下，一個人獨自遠走，她笑說自己家人追劇時也有罵她「怎麼這麼笨」，但她站在角色立場想：「因為大媽（楊貴媚角色）講很多次『阿公給你那筆錢』，就覺得也不是很想拿。」

謝欣穎劇中被灌酒，戲外她從沒碰過飯局邀約，自認無法帶來歡樂。（記者胡舜翔攝）謝欣穎劇中被灌酒，戲外她從沒碰過飯局邀約，自認無法帶來歡樂。（記者胡舜翔攝）

此外，謝欣穎戲裡被馬國賢性侵，卻是由馬國賢護送回家，許多人不解為何有這個橋段，導演林君陽轉頭向楊貴媚說：「因為妳（楊貴媚）打電話的啊！」楊貴媚一頭霧水，完全忘記自己演了什麼，逗樂眾人。後來還原，原來是楊貴媚打電話給馬國賢爸爸蔡振南要回謝欣穎，其中有句台詞「我家政茗不是『賺吃查某』」，被導演林君陽一刀剪掉，楊貴媚才發覺原來是在講這一段。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中