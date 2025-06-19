楊貴媚《與惡2》推私生女「性朝貢」遭罵翻！嚴藝文傳訊模仿台詞

《我們與惡的距離》第二季，導演林君陽（左起）、楊貴媚、謝欣穎、白潤音、鄭又菲、黃鐙輝。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊貴媚、黃鐙輝、謝欣穎​、​白潤音​和鄭又菲在台劇《我們與惡的距離》第二季中是「三代同堂」，這齣戲楊貴媚難得不是演傳統良家婦女，她戲裡要老公的私生女謝欣穎幫忙交際應酬，導致她被灌醉失身的「性朝貢」情節，讓許多觀眾罵楊貴媚「太壞了」，但也讚她真的很會演，她今受訪時說：「不知該開心還是難過？」還替角色抱屈，認為她並沒這麼壞，「她其實很孤獨」。

楊貴媚在《我們與惡的距離》第二季中難得不是演傳統良家婦女。（記者胡舜翔攝）

她有句台詞在諷刺謝欣穎「我有叫她裙子穿那麼短嗎」讓人印象深刻，楊貴媚說有路人會故意走到她身邊說這句台詞，連好友嚴藝文也特別錄音模仿她這場戲，讓她深感意外：「陰險的角色卻能獲得大家關注。」

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雖然被罵，也代表這齣戲被看到，楊貴媚說當初接《與惡2》從沒遲疑，因為導演和編劇，還有角色吸引她，知道會被罵，但完全沒猶豫就接了。

《我們與惡的距離》導演林君陽。（記者胡舜翔攝）

而謝欣穎劇中被灌酒，憤而離開家裡，展開第二人生。戲外她從沒碰過飯局邀約，自認看來距離感強，「去也起不了作用，無法帶來歡樂。」加上她不允許自己喝到爛醉，就算遇到危險，也會想辦法默默逃離。

也有很多人問謝欣穎的角色為何把存摺留下，一個人獨自遠走，她笑說自己家人追劇時也有罵她「怎麼這麼笨」，但她站在角色立場想：「因為大媽（楊貴媚角色）講很多次『阿公給你那筆錢』，就覺得也不是很想拿。」

謝欣穎劇中被灌酒，戲外她從沒碰過飯局邀約，自認無法帶來歡樂。（記者胡舜翔攝）

此外，謝欣穎戲裡被馬國賢性侵，卻是由馬國賢護送回家，許多人不解為何有這個橋段，導演林君陽轉頭向楊貴媚說：「因為妳（楊貴媚）打電話的啊！」楊貴媚一頭霧水，完全忘記自己演了什麼，逗樂眾人。後來還原，原來是楊貴媚打電話給馬國賢爸爸蔡振南要回謝欣穎，其中有句台詞「我家政茗不是『賺吃查某』」，被導演林君陽一刀剪掉，楊貴媚才發覺原來是在講這一段。

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