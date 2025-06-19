江蕙回歸倒數！竟是費玉清「唯一緋聞」遺憾未成婚主因曝光

費玉清（左）與江蕙擁有深厚交情，同時也是他的唯一緋聞對象。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕國寶級天后「二姐」江蕙下月重返舞台開唱，屆時「小哥」費玉清是否露面備受關注，眾所皆知2人交情深厚時常被湊成對，唯一傳出的緋聞也是江蕙，卻始終未能修成正果。事實上，費玉清在宣布封麥之前，就曾親口談過江蕙在自己心中的重要位置，也自招2人未能成婚的遺憾主因。

相關新聞：小巨蛋加開3場又完售 江蕙感動發聲 要碰運氣還有最終時刻

請繼續往下閱讀...

費玉清2019年11月在台北小巨蛋進行最後一場演唱會，為47年歌唱生涯劃下完美句點，未來的日子回歸平凡做回「張彥亭」。提到二姐，費玉清透露彼此在互通電話時會親切以台語問「啊你在家嗎？來聊一下啊！」顯見彼此間的濃厚情誼，他也謙虛表示相當佩服江蕙的實力及地位。

不過，費玉清話鋒一轉卻坦言2人若在一起，他則會感受到極大的壓力，隨後自爆其實有一些難言之隱，接著不改幽默個性自招，「就像我最近做了健康檢查，沒想到前列腺有點阻塞，不能給她幸福，心有餘而力不足啊！」一席染上黃色的玩笑話，瞬間讓在場約1.5萬名歌迷粉絲破涕為笑。

費玉清在告別演唱會尾聲之際，江蕙特別送上「小哥號」深情獻祝福。（讀者提供）

不僅如此，江蕙當時雖未親臨現場給予祝福，不過她特地託人打造「小哥號」熱氣球，更叮嚀寫上「Dear 小哥～帶著所有人滿滿的祝福遠走高飛，飛去每個想去的地方～p.s.可別丟包我，要帶我一起去！」更不忘署名「你的忠實粉絲江蕙。」費玉清也感性回說「可別丟包我」這句讓他印象最深刻。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法