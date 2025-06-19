韓國女團隊長尬中文！脫口「要確欸」 粉絲哭了

Solar頌樂《Floating Free》發行即奪冠。（種子音樂&RBW提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕韓國女團MAMAMOO隊長Solar頌樂6月11日首度推出中文單曲《Floating Free》獲得了亮眼成績，網友大讚「咬字超級標準；嗓音清透好聽」，為了這次作品，她花了超過七個月苦練中文，還主動學習時下超流行用語，像是「真冰涼」、「要確欸」、「觸爛」等，不只歌聲迷人，就連說話也超接地氣、超圈粉。

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Solar更火力全開展開密集宣傳行程，親自造訪深坑老街、九份、夜市等地，邊吃臭豆腐、粽子邊錄節目，所到之處瞬間變成粉絲打卡熱點。不只螢幕魅力爆棚，現場互動也超有感。某場電台直播後，大批粉絲自發性聚集電台門口為她應援，齊唱《Floating Free》表達支持，Solar當場加入合唱，氣氛感動讓人熱淚盈眶。

Solar頌樂《Floating Free》發行即奪冠。（種子音樂&RBW提供）

對於這次的好成績，Solar也透過所屬公司RBW表示：「我真的非常感謝粉絲與聽眾的支持。能用中文唱出我的心情，並被大家接受，對我來說意義非凡。這是我們一起創造的奇蹟，我會帶著這份感動繼續前進。」粉絲引頸期盼的Solar頌樂Single《Floating Free》實體專輯現正開放預購，預購期間至6月30日止，即日起可於五大唱片、佳佳唱片、光南大批發、誠品書店、博客來網路書店、PChome、K-MONSTAR等通路預購入手。

Solar頌樂《Floating Free》發行即奪冠。（種子音樂&RBW提供）



6月22日Solar將於台北舉辦個人粉絲演唱會《Solar FAN CONCERT 'Floating Free : Between' in TAIPEI》，這場萬眾矚目的粉絲見面演出，不僅將公開《Floating Free》的舞台完整版，更將近距離與粉絲分享她踏上中文音樂之路的心路歷程與幕後故事。

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