韓籍女神全恩菲「清空設定」來台拚轉型 直播秀中文曝新動向

全恩菲浪LIVE首次開播甜秀中文。（浪LIVE提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓國女孩全恩菲在台灣全新出發，選擇以直播打頭陣，6月11日登上浪LIVE首次開播。她自爆包包「亂中有序」，從紫色耳機、半包軟糖、粉紫錢包紅色鴨舌帽到三雙鞋樣樣有；甚至親自畫上狗狗「小小」的愛心拍立得，引來粉絲狂刷「我想要！」

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全恩菲邊開箱邊與粉絲閒聊，透露很想念愛狗，原本想帶來台灣，但狗狗太小太辛苦，只能每天視訊。全恩菲一上線就秒開箱隨身包包，內容物亂到出奇卻又誠意十足：紫色耳機、半包軟糖、粉紫錢包、紅色鴨舌帽，甚至還藏著三雙鞋！「你們覺得這些東西，哪個最想要？可以選我嗎？」她對鏡頭一笑，聊天室立刻瘋狂洗版「帽子！錢包！本人！」她還大方送出三張手繪拍立得，上頭不只簽名，還畫上愛犬「小小」與愛心，並叮囑粉絲韓國女孩：「拿到的話不能丟掉，我會心疼喔。」

全恩菲浪LIVE首次開播甜秀中文。（浪LIVE提供）

全恩菲節目中坦言「以前不喜歡被說可愛，現在覺得Cutie也不錯。」她在直播中自嘲又自省。從不提過去女團經歷、不打啦啦隊名號，全恩菲決定「清空設定」，以全新人設回歸舞台，分享她愛吃金針菇、水蓮、會從首爾開車到釜山、睡前還要跟狗狗視訊說晚安的她，沒有包裝，只有溫度。

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浪LIVE表示，這次與全恩菲屬單場合作，從觀眾互動與直播熱度來看，「她讓我們看到藝人與觀眾間能建立更深層陪伴感的可能性。未來我們希望維持每月一至兩場合作頻率，並讓她有更多原創內容空間。」平台也證實，全恩菲將登上6月20日《浪LIVE季度盛典》舞台，帶來雙曲演唱與全新舞蹈，進一步實踐她的轉型計畫。

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