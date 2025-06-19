李珠珢球場痛哭遭批沒職業素養！回國「轉PO三振舞」球迷秒懂

李珠珢日前淚灑球場，昨結束行程已先回韓國。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢日前在新莊球場應援時突情緒潰堤，畫面引發球迷熱議，富邦事後回應透露李珠珢當天身體不適，不過隨即引發網友猜測她哭與之前穿「起亞虎球衣」有關，而富邦則呼籲外界能減少揣測，也透露李珠珢已結束此次應援行程返國休息，今（19）日李珠珢也在社群上更新動態，轉發昔日起亞虎隊友跳三振舞的影片。

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李珠珢日前應援落淚畫面引起網友熱論，網友猜測背後原因可能與她上周日在大巨蛋穿韓職起亞老虎球衣有關，李珠珢今年除了加盟富邦外，韓職則加入LG雙子隊，上週日富邦在台北大巨蛋舉行系列賽的最終戰，邀請到起亞虎的啦啦隊來台應援，眼看昔日隊友朴星垠就要離台，李珠珢顯得相當不捨，當時向球迷借了起亞虎球衣披上與對方合影，未料此舉引發韓國球迷不滿，認為她不應該穿敵隊衣服。

對於外界傳聞與李珠珢近況，富邦育樂表示，昨晚珠珢應援時身體略不適，但仍盡力應援陪伴粉絲到最後，感謝大家對珠珢的關心，昨已結束此次應援行程返國休息。她也用中文回應粉絲表示「非常感謝，非常抱歉，非常愛你們」，不過消息傳回韓國卻被批評沒有「職業意識」、上班上到哭缺乏素養等，不過也有許多粉絲為她抱不平。

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李珠珢轉貼起亞虎隊員尹秀仁跳三振舞的影片。（翻攝自IG）

李珠珢昨已返韓休息，稍早則在IG限時動態上轉發起亞虎隊員尹秀仁跳三振舞的影片，雖沒有附上任何文字但也引發關注，就有球迷表示李珠珢相當推薦大家認識尹秀仁、幫她衝人氣，更直呼：「在那種各隊粉絲各自擁護該隊的環境，轉發其他隊的啦啦隊影片，珠珢真的很厲害很勇敢...」

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