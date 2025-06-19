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網紅鍍金術一朝成學者？ 「最辣博士」藍星蕾學位惹議

馬來西亞人氣DJ藍星蕾近日高調宣布自己取得法國巴黎ESGCI商學院「商業法博士」學位。（翻攝自臉書）馬來西亞人氣DJ藍星蕾近日高調宣布自己取得法國巴黎ESGCI商學院「商業法博士」學位。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕馬來西亞人氣DJ藍星蕾（Amber Na）臉書有119萬追蹤者、IG有1932萬位粉絲，近日她高調宣布取得法國巴黎ESGCI商學院「商業法博士」學位，還在社群曬出美美的畢業照，沒想到，網友竟扒出該校背景，更質疑藍星蕾的博士學歷真實性，更進一步引爆「網紅學歷鍍金」話題。

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藍星蕾在臉書上狂刷一排各媒體報導她「性感女神躍升最辣博士」新聞，還開心說：這是我人生中最後一次畢業。一系列穿著博士袍、手捧畢業證書的照片更是每個角度都拍上幾張。

藍星蕾開心說：這是我人生中最後一次畢業。（翻攝自IG）藍星蕾開心說：這是我人生中最後一次畢業。（翻攝自IG）

網友發現，藍星蕾畢業的ESGCI是法國私立商學院，但僅提供碩士層級課程，更沒有博士學位授予資格。法國《世界報》曾經報導ESGCI所屬的Galileo Global Education集團旗下多所學校，過去曾經捲入「文憑商品化」爭議，說得更明白一點，也就是這所學校曾經被懷疑「賣學歷」。法國教育部報告更指出，此類私立機構只有約3成課程符合國家認證標準。

面對網友拿出證據啪啪打臉，藍星蕾原本開心宣布自己拿到的是「Doctorate in Business Law」（商業法博士），隨後又改稱是「Professional Doctorate」（專業博士），最終解釋僅為「高級管理課程結業證書」，到底是不是博士？含金量高不高？讓人看得霧煞煞。

台灣藝人「北一女神」蔡瑞雪被網友諷刺「最高學歷只停留在北一女」。（翻攝自IG）台灣藝人「北一女神」蔡瑞雪被網友諷刺「最高學歷只停留在北一女」。（翻攝自IG）

台灣藝人「北一女神」蔡瑞雪雖然高中就讀的是令人稱羨的「小綠綠」，也是許多學子心目中的優秀名校，不過因為她心中有演藝夢，也被網友諷刺「最高學歷只停留在北一女」。另外，歌手「范范」范瑋琪初入演藝圈時，打著「哈佛才女」光環，沒想到後來卻遭到網友質疑學歷造假。范瑋琪本人表示自己讀的是Harvard Extension School（哈佛推廣教育學校），也讀過Pomana College（洛杉磯波莫那學院）、Scripps and UMass Amherst（麻省大學阿莫斯特分校），否認自己偽造學歷。

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歌手「范范」范瑋琪初入演藝圈時，打著「哈佛才女」光環，沒想到後來卻遭到網友質疑學歷造假。（翻攝自臉書）歌手「范范」范瑋琪初入演藝圈時，打著「哈佛才女」光環，沒想到後來卻遭到網友質疑學歷造假。（翻攝自臉書）

藍星蕾就讀的ESGCI的「國際課程」實際授課時數僅120小時，與正規博士需3年起跳的研修時數差距甚大。網友也發現泰國、馬來西亞存在專門替網紅「鍍金」學歷的中介，收費3至5萬美元（約新台幣96萬至160萬元）即可取得歐洲私立機構「客製化學位」，疑似形成灰色產業鏈。

學歷受到質疑的藍星蕾無視外界流言蜚語，非常有自信地分享工作與生活美照，完全沒受到風波影響，更享受「最辣博士」的稱號。

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