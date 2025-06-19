明日花綺羅太會賺！破億家產堪稱「隱形富婆」

明日花綺羅近日捲入性交易風波。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本暗黑女神明日花綺羅近日再陷爭議，被爆出與小10歲的韓國男團THE BOYZ成員周鶴年私會，且疑似有性交易，消息震驚外界，明日花綺羅的過往情史、背景也掀起討論，近日再被挖出，她曾自曝戶頭存款達上億日圓，堪稱「隱形富婆」。

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明日花綺羅於2007年出道，隨著身價水漲船高，後期拍片一部酬勞大約是千萬入袋，自2020年引退後，她積極轉型成網紅，並在商界做生意與經營YouTube，更推出自創泳裝品牌，設計的泳裝和睡衣一套要價6千元台幣，另外還開設醫美診所，項目價格從25萬日幣（約新台幣5萬元）到100萬元日幣（約新台幣20萬元）不等。

明日花綺羅副業經營的有聲有色。（翻攝自IG）

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事實上，明日花綺羅曾在2018年接受採訪，當時就公開自己的銀行帳戶餘額已經超過日幣1億元（約新台幣2000萬元）。如今副業經營的有聲有色，收早已翻3倍以上，初估個人身價資產恐近日幣3.9億元（約新台幣7900萬元），明日花綺羅也曾多次感謝自己努力與堅持工作，才能達成現在財富自由的狀態。

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