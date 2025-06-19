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Creepy Nuts首次專場要來了！《膽大黨》神曲台灣獻唱

Creepy Nuts將在10月來台開唱。（好玩國際文化提供）Creepy Nuts將在10月來台開唱。（好玩國際文化提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本嘻哈雙人組合「Creepy Nuts」將於10月25日（六）在Legacy TERA舉辦他們的首次台灣專場演唱會「Creepy Nuts ASIA TOUR 2025 in TAIPEI」。他們在今年3月在高雄於大港開唱演出，獲得滿堂彩，相隔7個月將再度來台，喜歡的朋友不要再錯過。

Creepy Nuts憑藉其獨特的音樂風格和超凡的現場魅力，聲勢持續飆漲。饒舌歌手「R-指定」曾三度蟬聯MC Battle 比賽《ULTIMATE MC BATTLE》GRAND CHAMPION 冠軍，展現其無與倫比的即興饒舌功力。而「DJ 松永」則在 2019年英國倫敦舉行的世界最大規模DJ大賽「DMC WORLD DJ CHAMPIONSHIPS」中奪得冠軍，榮登世界第一DJ寶座。兩人於2017年正式出道，成為超級現象級的日本嘻哈組合。

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自2021年專輯《Case》中的歌曲《のびしろ》在日本國內突破億次串流後，Creepy Nuts的音樂影響力持續擴大。2024年，他們為動畫《肌肉魔法使-MASHLE-》演唱的片頭曲《Bling-Bang-Bang-Born》更是全球爆紅，串流播放總數飆破8.5億次，已獲得美國唱片協會的金唱片認證。

不僅席捲國內外各大排行榜，更讓他們在今年首屆「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」中大放異彩，一舉榮獲9項大獎。此外，在世界規模最大的動畫盛典「Crunchyroll Anime Awards 2025」中，電視動畫《膽大黨》的片頭曲《オトノケOtonoke》則榮獲最佳動畫歌曲獎與最佳片頭曲獎的雙冠。

Creepy Nuts的R-指定（左）、DJ 松永將帶來多首夯曲。（好玩國際文化提供）Creepy Nuts的R-指定（左）、DJ 松永將帶來多首夯曲。（好玩國際文化提供）

Creepy Nuts演唱過多首膾炙人口的動漫歌曲，包含為《膽大黨》演唱的《オトノケOtonoke》，以及《徹夜之歌》的片頭曲《墮天》、插曲《ロスタイムLosstime》和即將於7月4日發行的第二季片頭曲《Mirage》等，透過動漫作品將他們的音樂推向更廣泛的受眾。

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過去Creepy Nuts曾三度來台參與音樂祭，2023年「RUSH BALL in 台湾」、2024年「春浪」及今年2025年的「大港開唱」，每次演出都吸引大批樂迷朝聖。隨著今年2月發行的專輯《LEGION》並成功舉辦東京巨蛋演唱會，他們今年10月正式啟動首次亞洲巡迴，足跡將遍及首爾、台北、香港、上海、北京等五大城市。

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