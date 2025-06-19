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娛樂 最新消息

新竹《漫人祭》暑假開趴！《葬送的芙莉蓮》大咖將來台

《漫人祭－2025新竹國際動漫節》今舉行記者會，新竹市代理市長邱臣遠（右二）化身《火影忍者》七代目「漩渦鳴人」。（新竹市政府視覺藝術科提供）《漫人祭－2025新竹國際動漫節》今舉行記者會，新竹市代理市長邱臣遠（右二）化身《火影忍者》七代目「漩渦鳴人」。（新竹市政府視覺藝術科提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕新竹動漫盛會《漫人祭－2025新竹國際動漫節》今年以「青春無畏，夢想無界」為主題，活動內容全面升級，不僅邀集來自台灣、日本、韓國等地超過20位漫畫家與藝術家共襄盛舉，更串聯多所在地高中大學與店家，打造橫跨動漫、創作、美食與觀光的沉浸式二次元嘉年華。

活動今（19）日舉行宣傳記者會，新竹市代理市長邱臣遠驚喜Cosplay《火影忍者》七代目「漩渦鳴人」，與策展人張晏榕、漫畫家小島、HOM、羅寗，以及清華、陽明交大、新竹女中等校動漫社團共同出席揭幕。邱臣遠表示，《漫人祭》已成為城市文化亮點，不只是動漫迷的節日，更是市民共享的創意派對，今年活動更結合旅宿與甜點聯名，展現新竹多元魅力。

本屆展覽主打四大展區，全面呈現亞洲漫畫創作的豐富面貌包括「國際漫傳奇」網羅台日韓多位人氣藝術家原作，呈現亞洲漫畫實力；「台漫超有事」聚焦本土原創漫畫，從靈異、校園、生活到議題風格百花齊放；「我的漫日常」則打造日常情境互動空間，讓觀眾共感角色心情；「捲動漫未來」展望漫畫數位化與AI生成的未來樣貌，鼓勵青年創作實驗精神。

此外，主舞台活動從早到晚不間斷，包含Cosplay大賽、漫畫家與人氣Coser見面會、音樂演出等。今年特別邀請《葬送的芙莉蓮》導演齊藤圭一郎與製作團隊驚喜現身，讓粉絲有機會直擊人氣動畫幕後秘辛。

《漫人祭－2025新竹國際動漫節》今舉行記者會。（新竹市政府視覺藝術科提供）《漫人祭－2025新竹國際動漫節》今舉行記者會。（新竹市政府視覺藝術科提供）

晚間壓軸「動漫音樂會」連續兩晚舉行，集結AKB48 Team TP、Ani-mode DJ、極光REVONTULET、日本D-Girls、CrazyBeats等超過15組偶像、DJ與樂團接力演出，打造充滿應援文化的狂熱派對。

地下層設有《塹裡尋妖》實境遊戲、攝影棚、伸展台與打卡裝置區，歡迎漫迷Cosplay入場展現自我。孔廟廣場與新竹公園則化身「漫人市集」，攜手好好手感微笑市集，每日匯聚超過160組品牌與原創社團，推出限量週邊如漫人祭吉祥物「Hsin喵」痛包娃娃，以及多款聯名甜點，包括MANO MANO動漫馬卡龍、山田麻糬情人果大福等，限時快閃登場。

現場設有拍貼機、打卡任務與問卷抽獎，獎項包含Switch、簽繪板與甜點兌換券，誠摯邀請全台動漫迷於暑假首站來到新竹，共赴漫畫、音樂與創作交織的夢想世界。詳情請上「新竹國際動漫節」臉書專頁或新竹市文化局網站查詢。

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