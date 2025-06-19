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婁峻碩爆夫妻失和！焦凡凡1句話突「神轉折」秒解戰火

《我們回家吧3》曾寶儀（右）造訪婁峻碩（左）故鄉花蓮。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）《我們回家吧3》曾寶儀（右）造訪婁峻碩（左）故鄉花蓮。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由曾寶儀主持的《我們回家吧》第三季正式開播，本週六即將跟著歌手婁峻碩回到花蓮故鄉。曾寶儀坦言，早在擔任電影《愛情城事》監製時初識婁峻碩，當時便對他留下深刻印象，「家教很好，雖然年輕卻進退有禮」，完全顛覆她對嘻哈歌手的既定印象。

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節目中，兩人一同探訪婁峻碩的「花蓮第二個家」、學生時期的約會餐廳以及到七星潭祈福。更令人驚喜的是，婁峻碩不藏私分享夫妻甜蜜日常，自曝與老婆焦凡凡曾大吵一架，卻被她一句話瞬間化解怒氣，讓曾寶儀聽了忍不住讚嘆：「她會變成我的新偶像！」

《我們回家吧3》曾寶儀（左）與婁峻碩（右）推石頭為花蓮祈福。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）《我們回家吧3》曾寶儀（左）與婁峻碩（右）推石頭為花蓮祈福。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

回到學生時代的回憶現場，婁峻碩帶著曾寶儀造訪當年最愛的西餐廳，自曝這是他約會時必選的地點，還會特地挑選角落座位與喜歡的對象共處。曾寶儀聽了瞬間化身訓導主任，高喊：「幹什麼！」婁峻碩則無奈澄清：「是因為不想講話被別人聽到啦！」

婁峻碩也大方談及愛情長跑8年娶回嬌妻焦凡凡，曾寶儀好奇他為何能坦然面對外界眼光，婁峻碩則霸氣回應：「我早就知道她是我人生的另一半。」還透露近年開始嘗試戲劇演出，都是因為受老婆影響，「她在家很愛演情境劇，是會認真演的那種！」有一陣子兩人迷上演員選秀節目，某次大吵後，凡凡竟對他說：「恭喜你通過演員的考核。」婁峻碩當場笑場，怒氣瞬間消散。曾寶儀聽完這段對話也驚艷，直呼被焦凡凡一秒圈粉：「她這招真的很強！」

《我們回家吧3》婁峻碩自曝高中創團受KID影響。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）《我們回家吧3》婁峻碩自曝高中創團受KID影響。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

除了愛情故事，《我們回家吧3》也帶觀眾走進婁峻碩的音樂起點。他回到花蓮啟蒙樂器行，回憶起高中因為受到KID林柏昇的團體「CIRCUS」啟發，用抽籤方式學吉他開啟音樂起點。他更公開當年練團影片，自豪每每舉辦活動還會有十幾位粉絲到場力挺，當年甚至還自製周邊T恤，「衣服上的圖案是我用小畫家畫的！」讓曾寶儀驚呼：「你小時候就很有生意頭腦！」

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