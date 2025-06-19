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「AV帝王」加藤鷹來台找媳婦 「她」最受青睞

擁有「金手指」的日本「AV帝王」加藤鷹。（翻攝自IG）擁有「金手指」的日本「AV帝王」加藤鷹。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕擁有「金手指」的日本「AV帝王」加藤鷹雖然已經從AV圈子引退，不過2023年他在台灣高喊復出，更連續5日在SWAG平台與直播主合體。近日他上節目不但大談心目中「女神」的類型，還把現在女嘉賓都比較了一番，挑選出最適合當AV女優的明星，結果驚呆眾人。

加藤鷹（左）很喜愛台灣，還打算替兒子找個台灣媳婦。（翻攝自YouTube）加藤鷹（左）很喜愛台灣，還打算替兒子找個台灣媳婦。（翻攝自YouTube）

加藤鷹參加《后宮歐買尬》錄影，現場來賓有邱慧雯、潘映竹、夏宇禾、陳依、林姿佑等人與主持人利菁。加藤鷹一眼就看上邱慧雯，並表示她輪廓鮮明，眼睛也很美麗，這讓利菁坐不住，趕緊毛遂自薦表示：我最有錢。

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加藤鷹的大兒子已經26歲了，他笑說要在台灣挑媳婦。（翻攝自X）加藤鷹的大兒子已經26歲了，他笑說要在台灣挑媳婦。（翻攝自X）

已婚且育有1子2女的加藤鷹，上節目的時候也不諱言自己的大兒子已經26歲，到了適婚年齡。對於現場的女嘉賓們，閱人無數的加藤鷹巡視現場一周之後，加藤鷹認為挑媳婦還是要以兒子的角度來選才最正確，不過加藤鷹心裡的最佳兒媳人選是「夏宇禾」。

經常到台灣的加藤鷹很喜歡台灣的美食及民眾的熱情，且得知台灣發生地震時，他也立刻慷慨解囊捐出收益賑災。

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