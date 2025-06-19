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恭喜！出道13年金曲歌后終於攻蛋了 加碼曝光喜訊

艾怡良宣布兩大好消息。（環球提供）＝艾怡良宣布兩大好消息。（環球提供）＝

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后艾怡良今天透過手寫稿帶來「雙喜臨門」的好消息，發表Demo概念輯《我偷的故事》的同時，更驚喜宣布10月18日將首度攻唱小巨蛋。

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這次整理Demo概念輯的同時，她也正著手進行出道將滿13年的首度攻蛋演出，替自己的創作生涯做個紀錄；在聽到這幾首Demo的鋼琴伴奏時，艾怡良眼眶泛紅地表示，「原來自己聽到那時的創作，還是會感動，因為除了想起發生過的故事之外，還想念起了當時的自己。」

艾怡良宣布兩大好消息。（環球提供）=艾怡良宣布兩大好消息。（環球提供）=

《我偷的故事》收錄寫給蘇慧倫的〈量力而為〉、徐佳瑩的〈言不由衷〉以及張惠妹的〈偷故事的人〉。三首歌都是艾怡良創作中非常具有標誌性的作品，她找了蔡旻佑一起重製Demo，盡量貼近當時原創的感受加以優化，但保留口氣和情緒，在重新細數的過程中，也想起過往的自己。

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10月18日艾怡良首度攻唱小巨蛋，演出的主題《被愛妄想症》其實不只是真實存在的病名，更是許多人在情感追尋時的必然發生，這場演唱會也是艾怡良實現跟歌迷們的承諾，盼治癒每個人的「被愛妄想症」。

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