《歌喉讚》閨密合體掀話題 《超硬伴娘》根本「動作版」美麗女聲

瑞貝爾威爾森（左）在《超硬伴娘》和安娜坎普不僅把酒狂歡、痛快飆車，戲外的玩笑話更是毫不間斷讓全場笑翻。（采昌提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「喜劇女王」、昔日「胖艾美」瑞貝爾威爾森繼《歌喉讚》系列之後，與閨密演員安娜坎普再度合體演出最新動作喜劇《超硬伴娘》，瑞貝爾透露當初接獲演出邀約，一看到閨密團角色，便火速邀請已經相識14年的好友安娜坎普一起演出。

瑞貝爾對此表示：「她是戲路非常寬廣的演員，任何角色都能勝任，但後來我還是最想要她來演那個『最佳閨蜜』。我們認識很多年了，演出閨密對我們來說非常自然！」兩人不僅在片中舉辦巴黎狂歡單身趴、飆車狠追敵人，戲外更是玩笑話不間斷。

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安娜坎普也回憶：「不管我講什麼笑話，她都能馬上接住還升級回來，然後我再接著丟回去。我們從《歌喉讚》第一集就認識，至今已經14年了，所以在喜劇節奏上，我們有一種不用多說就懂的默契，這讓拍攝現場根本不像在工作，完全就像在玩！」她更笑稱：「我們根本就是動作版的《歌喉讚》美麗女聲！」《超硬伴娘》將與明天（20日）與美國同步在台上映。

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