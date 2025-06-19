晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《歌喉讚》閨密合體掀話題 《超硬伴娘》根本「動作版」美麗女聲

瑞貝爾威爾森（左）在《超硬伴娘》和安娜坎普不僅把酒狂歡、痛快飆車，戲外的玩笑話更是毫不間斷讓全場笑翻。（采昌提供）瑞貝爾威爾森（左）在《超硬伴娘》和安娜坎普不僅把酒狂歡、痛快飆車，戲外的玩笑話更是毫不間斷讓全場笑翻。（采昌提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「喜劇女王」、昔日「胖艾美」瑞貝爾威爾森繼《歌喉讚》系列之後，與閨密演員安娜坎普再度合體演出最新動作喜劇《超硬伴娘》，瑞貝爾透露當初接獲演出邀約，一看到閨密團角色，便火速邀請已經相識14年的好友安娜坎普一起演出。

瑞貝爾對此表示：「她是戲路非常寬廣的演員，任何角色都能勝任，但後來我還是最想要她來演那個『最佳閨蜜』。我們認識很多年了，演出閨密對我們來說非常自然！」兩人不僅在片中舉辦巴黎狂歡單身趴、飆車狠追敵人，戲外更是玩笑話不間斷。

相關新聞：（影）海陸空13種恐龍兇猛出閘！《侏羅紀世界：重生》實景拍攝極致臨場感

安娜坎普也回憶：「不管我講什麼笑話，她都能馬上接住還升級回來，然後我再接著丟回去。我們從《歌喉讚》第一集就認識，至今已經14年了，所以在喜劇節奏上，我們有一種不用多說就懂的默契，這讓拍攝現場根本不像在工作，完全就像在玩！」她更笑稱：「我們根本就是動作版的《歌喉讚》美麗女聲！」《超硬伴娘》將與明天（20日）與美國同步在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中