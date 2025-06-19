女偶像產後「惡露」流三個月 罹罕病「陰道流出糞便」

浦野一美產下一女後罹患罕見疾病。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕39歲日本女星「浦野一美」過去曾是AKB48及SDN48的成員，她以灰姑娘形象走紅，頭上總是頂著后冠讓粉絲印象深刻，近幾年淡出演藝圈，於2022年與比自己小6歲的男性結婚，並生下一女。而浦野一美睽違7年，於6月13日再度更新部落格，並在YouTube頻道上傳影片，分享自己產後罹患「罕見疾病」，害她陰道會流出排泄物。

浦野一美罹患「直腸陰道瘻管」。（翻攝自YT）

浦野一美近日發布新影片，並公開自己因生產而罹患罕見疾病「直腸陰道瘻管」，並分享自己的抗病過程。浦野一美坦言：「直腸陰道瘻管簡單來說就是會從陰道流出糞便的疾病，這種病真的讓我丟臉到自己都受不了，非常困擾，聽說連婦產科醫生也幾乎很少碰到直腸陰道瘻管的患者」。

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而她也指出「亞洲人在生小孩時如果遇到難以順利產出胎兒的狀況，通常都會切開會陰，當傷口撕裂程度達到3級或4級時就可能會出現直腸陰道瘻管，這種疾病最可怕的是可能會演變成敗血症」。浦野一美無奈，因為疾病過於罕見，因此自己產後「惡露」流了三個月，就連醫生也判斷不出來，還是靠自己上網搜尋才發現竟是直腸陰道瘻管。

浦野一美產後惡露流了三個月。（翻攝自YT）

浦野一美最後分享，疾病復發的機率會隨接受的手術類型而不同，自己接受的手術則會利用其他部位重建，並表示手術過程會錄影下來，未來作為研究跟手術用途，同時也介紹自己就診的醫院環境，希望能幫助到其他病患，她也激勵自己：「我絕對會好起來的！一起加油吧！」。

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