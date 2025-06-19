寶刀未老！77歲黃西田登康康節目唱跳 憶與劉文正蔡幸娟同台做秀

黃西田（中）上《綜藝一級棒》童心未泯。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》本週六播出「夏日火花最HOT金曲」，特別邀請「不老頑童」黃西田擔任大來賓，他一登場就帶來《英雄》、《天天開心》、《夢你的夢》等組曲，邊唱邊跳、元氣滿滿，看不出已經77歲，為節目展現寶刀未老的實力，在場歌手看他的演出都歡呼聲不斷。

《綜藝一級棒》「森恬CP」鬥嘴唱法詮釋情侶日常。（中視提供）

《綜藝一級棒》翁鈺鈞、許志豪曖昧滿分。（中視提供）

節目中，歌手向蕙玲、蕭玉芬合唱《最後的火車站》，這勾起黃西田滿滿回憶，當年他以《田庄兄哥》一曲成名，接著他即興帶著藝人一個接一個，復刻火車月台賣便當的經典畫面，搭配一連串幽默風趣的叫賣口訣，讓全場笑聲不斷，沉浸在懷舊氛圍中。當進行華語老歌橋段時，黃西田也回憶起與劉文正、蔡幸娟在「太陽城」同台做秀的往事，他還聊到自己原唱的《放伴洗身軀》一曲中「放伴」的意思，含有兄弟雖然各自成家，但仍要互相照應的內涵。

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《綜藝一級棒》陳孟賢（左）、陳隨意搞笑泡浴缸唱歌。（中視提供）

這也激出眾歌手的表演慾，當陳隨意、吳俊宏合唱劉文正的《像太陽一樣》，兩人唱得熱情澎湃、渲染力爆棚；李子森、沈建豪詮釋張宇的《小小的太陽》，聲線溫暖細膩，默契十足，療癒感滿分；吳申梅、陳怡婷合作蔡幸娟的《夏之旅》，聲音清亮，宛如帶著大家進行一場夏日時光旅行，滿滿青春回憶；彭正、沈建豪合唱高凌風的《夏天的浪花》，兩人穿著花襯衫搭配太陽帽，造型加分之外，更把高凌風的灑脫式唱腔詮釋得活靈活現，把氣氛炒熱到最高點！

《綜藝一級棒》吳美琳挑戰阿妹神曲。（中視提供）

讓人驚豔的還有歌手吳美琳，她挑戰張惠妹的《好膽你就來》，勁歌熱舞火力全開，連飆高音震撼全場。她透露自5歲就開始唱歌，兒時參加歌唱比賽總是翻唱別人的歌，如今發行個人專輯《圓夢》，實現自己的童年夢想。而李子森與杜忻恬這對人氣CP，演唱萬芳的《麻糬》，曲風融合復古與搖滾，默契滿分，兩人不時「你一句我一句」地鬥嘴，讓人不禁會心一笑。

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