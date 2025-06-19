晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

寶刀未老！77歲黃西田登康康節目唱跳 憶與劉文正蔡幸娟同台做秀

黃西田（中）上《綜藝一級棒》童心未泯。（中視提供）黃西田（中）上《綜藝一級棒》童心未泯。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》本週六播出「夏日火花最HOT金曲」，特別邀請「不老頑童」黃西田擔任大來賓，他一登場就帶來《英雄》、《天天開心》、《夢你的夢》等組曲，邊唱邊跳、元氣滿滿，看不出已經77歲，為節目展現寶刀未老的實力，在場歌手看他的演出都歡呼聲不斷。

《綜藝一級棒》「森恬CP」鬥嘴唱法詮釋情侶日常。（中視提供）《綜藝一級棒》「森恬CP」鬥嘴唱法詮釋情侶日常。（中視提供）

《綜藝一級棒》翁鈺鈞、許志豪曖昧滿分。（中視提供）《綜藝一級棒》翁鈺鈞、許志豪曖昧滿分。（中視提供）

節目中，歌手向蕙玲、蕭玉芬合唱《最後的火車站》，這勾起黃西田滿滿回憶，當年他以《田庄兄哥》一曲成名，接著他即興帶著藝人一個接一個，復刻火車月台賣便當的經典畫面，搭配一連串幽默風趣的叫賣口訣，讓全場笑聲不斷，沉浸在懷舊氛圍中。當進行華語老歌橋段時，黃西田也回憶起與劉文正、蔡幸娟在「太陽城」同台做秀的往事，他還聊到自己原唱的《放伴洗身軀》一曲中「放伴」的意思，含有兄弟雖然各自成家，但仍要互相照應的內涵。

《綜藝一級棒》陳孟賢（左）、陳隨意搞笑泡浴缸唱歌。（中視提供）《綜藝一級棒》陳孟賢（左）、陳隨意搞笑泡浴缸唱歌。（中視提供）

這也激出眾歌手的表演慾，當陳隨意、吳俊宏合唱劉文正的《像太陽一樣》，兩人唱得熱情澎湃、渲染力爆棚；李子森、沈建豪詮釋張宇的《小小的太陽》，聲線溫暖細膩，默契十足，療癒感滿分；吳申梅、陳怡婷合作蔡幸娟的《夏之旅》，聲音清亮，宛如帶著大家進行一場夏日時光旅行，滿滿青春回憶；彭正、沈建豪合唱高凌風的《夏天的浪花》，兩人穿著花襯衫搭配太陽帽，造型加分之外，更把高凌風的灑脫式唱腔詮釋得活靈活現，把氣氛炒熱到最高點！

《綜藝一級棒》吳美琳挑戰阿妹神曲。（中視提供）《綜藝一級棒》吳美琳挑戰阿妹神曲。（中視提供）

讓人驚豔的還有歌手吳美琳，她挑戰張惠妹的《好膽你就來》，勁歌熱舞火力全開，連飆高音震撼全場。她透露自5歲就開始唱歌，兒時參加歌唱比賽總是翻唱別人的歌，如今發行個人專輯《圓夢》，實現自己的童年夢想。而李子森與杜忻恬這對人氣CP，演唱萬芳的《麻糬》，曲風融合復古與搖滾，默契滿分，兩人不時「你一句我一句」地鬥嘴，讓人不禁會心一笑。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中