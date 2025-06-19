童顏女優引退12年「升級H奶」重返AV 達人嗨：身材膨脹的厲害

篠原杏引退12年宣布重返AV界。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕AV女優篠原杏2010年以「初戀少女」之名出道，憑藉童顏巨乳的形象讓老司機為之瘋狂，引退12年的她，將以全新面貌及藝名重返AV界，並且身材也從原本的E罩杯升級成天然H罩杯，讓AV達人「一劍浣春秋」相當期待。

篠原杏身材升級。（翻攝自X）

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篠原杏日於社群平台X宣布即將再復出拍AV的消息，讓AV達人一劍浣春秋在《Play NO.1》發文驚呼「真的是怪事年年有，今年特別多...」表示今年除了許多大牌女優引退外，也有一些意想不到的人復活，指出篠原杏雖然已經34歲，但在當時可是名氣響叮噹的一號人物，被視為擦亮老片商「h.m.p」招牌的救世主。

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一劍浣春秋提到，篠原杏在引退前曾爆出工作時的不愉快，隨後稱自己是因為結婚才退圈。如今再度復出，達人大讚她的身材從E罩杯變成天然H罩杯，「這如果不是後天加大就是身材膨脹的很厲害」。

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