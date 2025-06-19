金曲客語歌王是誰？ChatGPT回答了

第36屆客語金曲入圍餐敘，客委會主委古秀妃（右5）與入圍歌手合影。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕第36屆金曲獎客語專輯、歌手共獲10項提名，黃子軒、林鈺婷、米莎、粹垢樂團、秋林將爭金曲最佳客語歌手獎，黃子軒首度以個人名義角逐金曲獎，提前問了ChatGPT自己的運勢，得到「得獎機率很大」的回應；粹垢樂團的主唱尚群則被笑虧女神是林鈺婷。

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林鈺婷（右）與客委會主委古秀妃（左）合影。（記者胡舜翔攝）

林鈺婷連續三年入圍歌手獎，打趣：「三次了，這次應該是我了吧。」透露這次的心情比較平穩，「會覺得做音樂到後面歸功於團隊，團隊能一起完成才是最重要的。」 她的老公、一對兒女都很很支持她，小兒子有次聽到拳擊選手林郁婷奪牌，還興奮問她：「媽媽你得獎了嗎？」讓她覺得很可愛。

黃子軒憑首張個人專輯《牛騷New Soul》順利叩關金曲獎。（記者胡舜翔攝）

黃子軒曾與山平快榮獲2屆金曲獎最佳客語專輯獎，首張個人專輯《牛騷New Soul》順利叩關金曲獎，他開玩笑說：「本來看有沒有資格入圍新人獎。」對於評審肯定，他直呼很感動 ，「畢竟上一次是九年前了 。」他也做廣播節目，因此很難去算自己的勝算，「每個音樂都有優點、不同的面相。」但有讓ChatGPT幫他排紫微斗數、算得獎運勢，打趣被ChatGPT討好，「當然是給五顆星，我是使用者。」也算出幸運色是「藍色」。

客家龐克樂團「粹垢 TRAEGO」首度闖入金曲獎。（記者胡舜翔攝）

史上第一支客家龐克樂團「粹垢 TRAEGO」首度闖入金曲獎，今年八月還要到加拿大演出。主唱尚群說：「總算輪我了，以前看所有前輩很帥。」和眾多前輩一起角逐沒有壓力，「因為也不覺得會得獎，有入圍就很賺。」楊淑喻（吉那）非常照顧他們，除了常被誤認為他們的經紀人，這次還幫他們找服裝贊助。

米莎（左起）、邱淑蟬、客委會主委古秀妃、羅思容、（吉那）楊淑喻。（記者胡舜翔攝）

入圍本屆最佳客語專輯獎的專輯《亻厓个房間》是「臺北客莊音樂影像故事」系列，邀請羅思容、米莎、楊淑喻（吉那）、邱淑蟬共同參與創作，聚焦於「客家女性的流變」，四位歌手都得過金曲獎，羅思容表示：「合作起來都是很加分，工作很開心，大家都是不同世代，像朋友一樣分享工作。」

米莎隨身帶著「幸運物」企鵝。（記者胡舜翔攝）

米莎第三次攜手早川徹以專輯《親愛的企鵝》入圍最佳客語歌手獎，米莎隨身帶著企鵝，笑稱是「幸運物」，她曾奪過金曲客語歌后，坦言很想再拿，「獎金很重要，有獎金才可以錄音。」

另一位金曲客語歌王羅文裕日前透露老婆正在抗癌，黃子軒說有去臉書上關心，眾星也表示客家圈彼此都認識，有這樣的狀況都會互相打氣。

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