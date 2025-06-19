晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金曲客語歌王是誰？ChatGPT回答了

第36屆客語金曲入圍餐敘，客委會主委古秀妃（右5）與入圍歌手合影。（記者胡舜翔攝）第36屆客語金曲入圍餐敘，客委會主委古秀妃（右5）與入圍歌手合影。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕第36屆金曲獎客語專輯、歌手共獲10項提名，黃子軒、林鈺婷、米莎、粹垢樂團、秋林將爭金曲最佳客語歌手獎，黃子軒首度以個人名義角逐金曲獎，提前問了ChatGPT自己的運勢，得到「得獎機率很大」的回應；粹垢樂團的主唱尚群則被笑虧女神是林鈺婷。

相關新聞：客語歌手集體開趴！林曉培曝最新近況 F.F.O挑戰困難任務

林鈺婷（右）與客委會主委古秀妃（左）合影。（記者胡舜翔攝）林鈺婷（右）與客委會主委古秀妃（左）合影。（記者胡舜翔攝）

林鈺婷連續三年入圍歌手獎，打趣：「三次了，這次應該是我了吧。」透露這次的心情比較平穩，「會覺得做音樂到後面歸功於團隊，團隊能一起完成才是最重要的。」 她的老公、一對兒女都很很支持她，小兒子有次聽到拳擊選手林郁婷奪牌，還興奮問她：「媽媽你得獎了嗎？」讓她覺得很可愛。

黃子軒憑首張個人專輯《牛騷New Soul》順利叩關金曲獎。（記者胡舜翔攝）黃子軒憑首張個人專輯《牛騷New Soul》順利叩關金曲獎。（記者胡舜翔攝）

黃子軒曾與山平快榮獲2屆金曲獎最佳客語專輯獎，首張個人專輯《牛騷New Soul》順利叩關金曲獎，他開玩笑說：「本來看有沒有資格入圍新人獎。」對於評審肯定，他直呼很感動 ，「畢竟上一次是九年前了 。」他也做廣播節目，因此很難去算自己的勝算，「每個音樂都有優點、不同的面相。」但有讓ChatGPT幫他排紫微斗數、算得獎運勢，打趣被ChatGPT討好，「當然是給五顆星，我是使用者。」也算出幸運色是「藍色」。

客家龐克樂團「粹垢 TRAEGO」首度闖入金曲獎。（記者胡舜翔攝）客家龐克樂團「粹垢 TRAEGO」首度闖入金曲獎。（記者胡舜翔攝）

史上第一支客家龐克樂團「粹垢 TRAEGO」首度闖入金曲獎，今年八月還要到加拿大演出。主唱尚群說：「總算輪我了，以前看所有前輩很帥。」和眾多前輩一起角逐沒有壓力，「因為也不覺得會得獎，有入圍就很賺。」楊淑喻（吉那）非常照顧他們，除了常被誤認為他們的經紀人，這次還幫他們找服裝贊助。

米莎（左起）、邱淑蟬、客委會主委古秀妃、羅思容、（吉那）楊淑喻。（記者胡舜翔攝）米莎（左起）、邱淑蟬、客委會主委古秀妃、羅思容、（吉那）楊淑喻。（記者胡舜翔攝）

入圍本屆最佳客語專輯獎的專輯《亻厓个房間》是「臺北客莊音樂影像故事」系列，邀請羅思容、米莎、楊淑喻（吉那）、邱淑蟬共同參與創作，聚焦於「客家女性的流變」，四位歌手都得過金曲獎，羅思容表示：「合作起來都是很加分，工作很開心，大家都是不同世代，像朋友一樣分享工作。」

米莎隨身帶著「幸運物」企鵝。（記者胡舜翔攝）米莎隨身帶著「幸運物」企鵝。（記者胡舜翔攝）

米莎第三次攜手早川徹以專輯《親愛的企鵝》入圍最佳客語歌手獎，米莎隨身帶著企鵝，笑稱是「幸運物」，她曾奪過金曲客語歌后，坦言很想再拿，「獎金很重要，有獎金才可以錄音。」

另一位金曲客語歌王羅文裕日前透露老婆正在抗癌，黃子軒說有去臉書上關心，眾星也表示客家圈彼此都認識，有這樣的狀況都會互相打氣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中