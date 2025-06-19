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陳天仁遭狼吻狼抓！健身網紅再爆色教練「刪證據黑歷史」

豪哥（右）邀來陳天仁現身說法，同時也踢爆色狼教練的黑歷史。（翻攝自YouTube）豪哥（右）邀來陳天仁現身說法，同時也踢爆色狼教練的黑歷史。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳天仁近日上節目公開踢爆曾遭健身教練朋友性騷擾，加害者不僅強行親吻，還試圖觸碰她的私密部位。整起事件曝光，陳天仁昨（18日）晚作客健身網紅「豪哥」的YouTube頻道現身說法，豪哥也在過程中踢爆加害者的黑歷史，風波持續延燒。

相關新聞：陳天仁控健身教練性騷 憶事發：不是每個地方都有監視器

隨著前「300壯士健身房」營運長蔣政遭劍指是加害者後，隨即發文嚴正否認所有指控，強調爆料內與事實不符，為毫無根據的不實內容，要求外界停止轉傳與散布。不過，陳天仁在頻道上強調自己並未指名道姓，但對方卻主動反應「我們這麼多年交情，很傷心妳這樣對我」，由於語氣像是要談判，因此讓她感到心身畏懼。

陳天仁提醒所有女性，若遇到異性進入密閉空間，無論再熟都應提高警覺。（翻攝自YouTube）陳天仁提醒所有女性，若遇到異性進入密閉空間，無論再熟都應提高警覺。（翻攝自YouTube）

在面對一連串荒謬發展後，陳天仁則無奈表示「女生真的很衰...」同時也嚴正提醒所有女性，「不是每個地方都有監視器！」若遇到異性進入密閉空間，無論再熟都應提高警覺，「唯一的方法就是避開密閉場域，不要讓人家有機會做出這件事情」。

相關新聞：遭踢爆性騷陳天仁 前300壯士營運長喊冤：不實指控

此外，「豪哥」也在直播中爆料加害者過往行徑，表示對方曾在自家健身房擔任高層，卻被發現私下接案、未將收入如實上繳，導致公司損失。豪哥表示，自己曾要求店長蒐證，沒想到對方早有準備，將關鍵資料全數刪除，事後不僅未負責，還四處造謠，將自己包裝成「被霸凌」的受害者。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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