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愛豆捲買春風波！THE BOYZ憂脫粉「群體出動」安撫粉絲

THE BOYZ成員因周鶴年（右）捲入買春風波陷入混亂。（翻攝自X，合成圖）THE BOYZ成員因周鶴年（右）捲入買春風波陷入混亂。（翻攝自X，合成圖）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團THE BOYZ前成員周鶴年捲入買春風波，昨火速退團，令追星粉絲一陣混亂；目前該團剩10名成員，昨經歷此事後也沒閒著，紛紛出動發文安撫「THE B」（粉絲名），就怕掀起脫粉潮。

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JACOB透過粉絲交流平台「Fromm」表示，「很想多陪陪你們，給你們帶來好消息，但是很抱歉沒能做到。」直言本來看到大家的笑容很開心的，現在卻覺得難過，強調未來會想辦法讓THE B不覺得焦慮。

KEVIN則說，「光是為我們加油，就是很在乎我們了，很抱歉讓你們因為其他的事情受到傷害」，表示未來會繼續做好歌手本分。善旴則信誓旦旦說，「我絕對不會辜負任何成員，會在錯誤中反省，讓自己成為更好的人。」

ERIC坦言，「想到大家現在很累很疲憊，我也十分難過，但請你們一定要留在THE BOYZ身邊，我們會用更多的愛、更好的面貌回報大家的，請相信我們。」NEW、Q也表示最擔心粉絲，承諾會更加努力，不讓大家再經歷黑暗的一夜。

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由於該團接連爆出李柱延抽菸吐痰，與女粉絲深夜聯誼，加上前隊友周鶴年捲入性交易風波，逼得成員不得不出面說些什麼，盼能重新得到粉絲信任。

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