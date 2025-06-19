（影）海陸空13種恐龍兇猛出閘！《侏羅紀世界：重生》實景拍攝極致臨場感

導演蓋瑞斯愛德華（左起）、喬納森貝利、思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）、馬赫夏拉阿里等人近日已展開《侏羅紀世界：重生》全球宣傳行程。（UIP提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影史賣座《侏羅紀》系列全新篇章《侏羅紀世界：重生》，延續系列經典主題「生命自會找到出路」，更結合劫盜片的刺激與怪獸片的驚悚元素，打造嶄新敘事格局。導演蓋瑞斯愛德華、女主角思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）等人近日已展開全球宣傳行程，

思嘉在片中聯手新生代實力演員喬納森貝利與奧斯卡雙料得主馬赫夏拉阿里，展開一段橫跨陸地、海洋與天空的震撼冒險。系列資深製片法蘭克馬歇爾表示：「我們想創造一部讓人耳目一新，卻又保有侏羅紀世界觀的作品。《侏羅紀世界：重生》最令人興奮的是，它成功重現了初代《侏羅紀公園》的調性，這全靠這次強大的創作團隊。」

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《侏羅紀世界：重生》以實景拍攝，打造極致臨場感。（UIP提供）

導演蓋瑞斯愛德華強調對恐龍真實感的追求：「恐龍曾經是真實存在的生物，牠們帶給人類的原始恐懼，是刻在我們基因裡的。這次的恐龍設計刻意營造出醜陋、凶猛又帶點邪惡的形象。」

思嘉也大讚導演的敘事功力：「蓋瑞斯腦中能完整拼湊整部電影，他說故事的方式獨具一格，讓觀眾隨時感受到危險逼近的緊張感。」喬納森則說：「蓋瑞斯對視覺特效的掌握令人敬佩，設計恐龍時他毫無畏懼、全情投入。」

片中最讓影迷期待的自然是看到栩栩如生的恐龍，其中不乏令人寒毛直豎的新品種，包含首次亮相的滄龍、泰坦巨龍、風神翼龍、棘龍、鷹角龍、美頜龍，以及熟悉的暴龍、迅猛龍、雙冠龍、畸變暴龍（D暴龍）、迅翼龍、甲龍、蛙嘴翼龍等至少就有13種。特效總監暨第二組導演大衛維克里對此表示：「我們力求讓每一隻恐龍都具備震撼視覺衝擊力，真正嚇到觀眾。」

除了恐龍本身的震撼，本片也著重在實地拍攝帶來的臨場感，外景地點橫跨泰國、馬爾他、英國與紐約，成為片中不可或缺的「角色」。馬赫夏拉表示：「離開都市、深入野地的拍攝經驗令人難忘。」喬納森也說：「我們曾在紅樹林沼澤中拍攝，即使潮水湧入，劇組依然全力以赴，這些畫面都將成為侏羅紀系列中的經典。」

思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）在《侏羅紀世界：重生》再度化身女英雄。（UIP提供）

思嘉分享：「很多人以為我們都在綠幕前拍攝，其實我們真的搭船到偏遠島嶼，與劇組一起露營取景。大自然的景色令人驚嘆，也讓整部片充滿真實質感。」導演也表示：「侏羅紀世界該是真實存在的，所以我堅持要在實景中拍攝，這樣觀眾才能真正投入其中。」

距離《侏羅紀世界》三部曲完結已三年，全新篇章《侏羅紀世界：重生》將以全新的視野開啟全新紀元。由《侏羅紀公園》原編劇大衛柯普親自操刀劇本，講述一支菁英小隊如何與時間競賽，從三大巨獸身上取得DNA樣本，進而揭開重生與毀滅的命運交織。《侏羅紀世界：重生》將於7月2日在台上映。

《侏羅紀世界：重生》場景篇花絮：

《侏羅紀世界：重生》恐龍篇花絮：

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