丁柔安素顏同框胡瓜撇傳言 康康虧要給3分之1財產

丁柔安甜蜜同框胡瓜。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王胡瓜與老婆丁柔爆出貌合神離，稍早兩人公開合體力撇傳言，胡瓜再次放閃稱：「我是離不開她的啦，請放心」，透露自己是生活白癡，連外送都不會點，起床第一件事就是要叫老婆起床買早餐。

丁柔安素顏露面力挺胡瓜，兩人還穿著同色系的情侶裝，對於分產傳言，胡瓜無奈說：「就算是遺產，也不會公開啊！」好友康康則是笑虧：「財產至少3分之1要給柔安姐吧。」

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對此，胡瓜放閃回應：「我的早就是她的了。」坦言在生活上非常依賴另一半，「我連衣服都不知道放哪、房契、車子跟證件都是，連手機都是她在幫我撿。」提到每天出門都要親吻道別，康康聽了忍不住笑說：「要不要再生一個？」

丁柔安露面力挺胡瓜。（記者陽昕翰攝）

胡瓜近來投身公益，主辦的「鑽石舞台之夜」演唱會8月2、3日前進台中惠蓀堂開唱，活動本著文化傳承、行善回饋的精神，將票房收入投入公益，受贈單位包括財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會、臺中市私立信望愛智能發展中心、財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院、財團法人基督教惠明盲人福利基金會附設臺中市私立惠明視障者教養院等，購票可洽年代售票系統和四大超商。

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