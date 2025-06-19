捲周鶴年性交易 盤點明日花綺羅「8大傳奇事蹟」

韓國男團THE BOYZ成員周鶴年（左）與日本前AV女優明日花綺羅密會且涉及金援。（本報合成照，翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕有「AV名媛」美稱的日本知名前AV女優明日花綺羅，近日與韓國男團THE BOYZ成員周鶴年傳出密會，震撼演藝圈。根據外媒報導，周鶴年私生活混亂，除了密會之外，他還和明日花綺羅發生性關係，並給予金援。周鶴年更火速被經紀公司One Hundred Label開除退團，不僅如此，明日花綺羅過去的私生活與事業經歷傳奇事蹟也被羅列出。

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36歲的明日花綺羅曾是日本AV界頂尖女優，無論作品數量或人氣都非常驚人，儘管她已經隱退多年，個人魅力和話題性始終佔據發燒榜。

明日花綺羅在進入AV產業之前，曾經是六本木酒店紅牌小姐。（翻攝自IG）

■六本木酒店紅牌

明日花綺羅在進入AV產業之前，曾經在六本木的高級夜店工作，而且還是該店超級紅牌，也獲得不少政商名流「特別指定」。

明日花綺羅化身「AV Rapper」。（翻攝自X）

■饒舌天才

除了拍AV作品之外，其實明日花綺羅也對饒舌很有興趣，甚至化身「AV Rapper」一度認真考慮轉戰音樂圈子。

明日花綺羅曾發行饒舌單曲。（翻攝自X）

■發表單曲

誠如先前所提，明日花綺羅是個饒舌高手，她曾經親自創作並改編歌曲，推出《Cho Erode Gomenne》（抱歉，我真的超色的），回應YouTuber—Red Joker改編歌曲《Cho Wavy De Gomenne》（抱歉我真的超宅）。

明日花綺羅替自己樹立奢華、名媛形象，被稱為「AV名媛」。（翻攝自IG）

■愛炫富

明日花綺羅曾經上傳影片《Morning Routine》（晨間日常），影片中展現出她每日早晨的日常生活，但是許多網友發現裏頭刻意展示出許多名牌、豪奢商品，認為她不是分享日常，只是想讓人知道她很有錢。

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明日花綺羅從不諱言自己曾經整形。（翻攝自IG）

■整形爭議

明日花綺羅對「整形」並不避諱，也承認自己的確進行了整形手術，引發網友討論。

明日花綺羅的父親（左）外型帥氣，父女兩人拍照彷彿情侶。（翻攝自X）

■高顏值父親

明日花綺羅身為藝人，她的家族也被挖出來，網友發現明日花綺羅的父親是個帥氣男，超高顏值不輸藝人。

明日花綺羅驕傲自己是日本AV女優中「潮吹最長距離」紀錄保持者。（翻攝自X）

■紀錄保持者

過去是AV女優的明日花綺羅，在AV作品當中也有強調「潮吹」的影片。她曾經在節目中非常自豪地提到：自己是日本AV女優中「潮吹最長距離」紀錄保持者，引起老司機熱烈討論。

明日花綺羅打造自己的女強人形象。（翻攝自IG）

■塑造堅強獨立形象

明日花綺羅雖然曾經當過AV女優，但她認為自己一路走來都非常獨立、自主，甚至連規劃自己的未來也相當明確。從AV女優退役後，明日花綺羅也積極轉型，讓很多人覺得她勇敢活出自己。

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